Замгубернатора взял свердловский туризм в ручное управление

Свердловский замгубернатора Ионин инициировал разработку турмаршрута по УрФО

19 ноября 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ионин внимательно следит за ситуацией в туротрасли, за которую отвечает Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий сферы цифровизации, инвестиций и туризма, поставил общую задачу пытавшимся до недавнего времени конкурировать структурам — проработать создание туристического маршрута, который свяжет несколько регионов УрФО. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с деталями совещания проходившего в Белом доме 19 ноября. «Департамент развития туризма и управляющая компания туркластерами Свердловской области (АНО УК ТРК СО, подвед ДРТ, — прим., URA.RU) должны будут объединить усилия и проработать инициативы компании „Атомстройкомплекс“ по созданию туристического автомаршрута по нескольким регионам УрФО — через Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пойковский (именно здесь начинал свою карьеру свердловский губернатор Евгений Куйвашев — прим. ред.), Ханты-Мансийск, Югорск, Ивдель, Серов, Нижний Тагил и снова Екатеринбург», — поделился собеседник. Новость по теме Главный по свердловским туркластерам уходит в отставку Структуры должны будут привлечь экспертов к проработке маршрута, а затем презентовать его руководству Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. Девелопер же готов вложиться в создание сети придорожных отелей на всем протяжении маршрута. Наблюдатели из числа участников туристического рынка считают, что Ионин решил использовать этот кейс, чтобы сформировать слаженную работу новой команды АНО с ДРТ, между которыми то и дело вспыхивали конфликты. Одним из следствий противостояния стала дикая ситуация, когда сотрудники управляющей компании несколько месяцев не могли получить зарплату. Как ранее сообщало URA.RU, в октябре пост директора АНО покинул Леонид Гункевич, так как захотел сосредоточиться на деятельности свердловского отделения «Деловой России», которое возглавляет. Его сменил заместитель Евгений Манторов, уже долгое время работающий в компании. «Впервые такой крупный бизнес заявил о своей готовности содействовать развитию турорасли. От того как представители туристического блока правительства смогут совместно и качественно отработать этот проект и будет зависеть его реализация», — обсуждают в кабинетах Белого дома. Сам Ионин подтвердил, что такое совещание проходило, но отказался комментировать его итоги, сославшись на то, что проработка проекта только началась. Немного подробностей раскрыли в «Атомстройкомплексе». «Мы готовы взять на себя разработку концепции сети отелей, оформление земельных участков, получение технических условий, разработку проектно-сметной документации, привлечь финансирование, осуществить строительство и последующую эксплуатацию объектов», — пояснил замдиректора корпорации Александр Копылов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий сферы цифровизации, инвестиций и туризма, поставил общую задачу пытавшимся до недавнего времени конкурировать структурам — проработать создание туристического маршрута, который свяжет несколько регионов УрФО. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с деталями совещания проходившего в Белом доме 19 ноября. «Департамент развития туризма и управляющая компания туркластерами Свердловской области (АНО УК ТРК СО, подвед ДРТ, — прим., URA.RU) должны будут объединить усилия и проработать инициативы компании „Атомстройкомплекс“ по созданию туристического автомаршрута по нескольким регионам УрФО — через Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пойковский (именно здесь начинал свою карьеру свердловский губернатор Евгений Куйвашев — прим. ред.), Ханты-Мансийск, Югорск, Ивдель, Серов, Нижний Тагил и снова Екатеринбург», — поделился собеседник. Структуры должны будут привлечь экспертов к проработке маршрута, а затем презентовать его руководству Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО. Девелопер же готов вложиться в создание сети придорожных отелей на всем протяжении маршрута. Наблюдатели из числа участников туристического рынка считают, что Ионин решил использовать этот кейс, чтобы сформировать слаженную работу новой команды АНО с ДРТ, между которыми то и дело вспыхивали конфликты. Одним из следствий противостояния стала дикая ситуация, когда сотрудники управляющей компании несколько месяцев не могли получить зарплату. Как ранее сообщало URA.RU, в октябре пост директора АНО покинул Леонид Гункевич, так как захотел сосредоточиться на деятельности свердловского отделения «Деловой России», которое возглавляет. Его сменил заместитель Евгений Манторов, уже долгое время работающий в компании. «Впервые такой крупный бизнес заявил о своей готовности содействовать развитию турорасли. От того как представители туристического блока правительства смогут совместно и качественно отработать этот проект и будет зависеть его реализация», — обсуждают в кабинетах Белого дома. Сам Ионин подтвердил, что такое совещание проходило, но отказался комментировать его итоги, сославшись на то, что проработка проекта только началась. Немного подробностей раскрыли в «Атомстройкомплексе». «Мы готовы взять на себя разработку концепции сети отелей, оформление земельных участков, получение технических условий, разработку проектно-сметной документации, привлечь финансирование, осуществить строительство и последующую эксплуатацию объектов», — пояснил замдиректора корпорации Александр Копылов.