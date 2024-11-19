19 ноября 2024

В Челябинске запустят «Почту Деда Мороза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний почтовый ящик появится на площади Революции, после создания ледового городка «Остров сокровищ»
Новогодний почтовый ящик появится на площади Революции, после создания ледового городка «Остров сокровищ» Фото:

В Челябинске на ледовом городке «Остров Сокровищ» на площади Революции будет проходить акция «Почта Деда Мороза». Данный проект ежегодно предоставляет возможность бесплатно отправить новогодние открытки близким в любую точку России, сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра.

«Представьте себе: вы пишете новогоднее поздравление своим близким, и ваша открытка преодолевает тысячи километров, чтобы добраться до сердца того, кому она адресована. „Почта Деда Мороза“ — это не просто способ поздравить родных, это настоящая магия, которая объединяет людей и делает их мир чуточку светлее и добрее», — говорится в сообщении.

Помимо отправки открыток, на площадке проекта будут проводится бесплатные творческие мастер-классы для детей. Также стоит отметить, что макеты открыток разработаны учениками Детской художественной школы искусств, и на этот год подготовлено три вида карточек. Точная дата открытия акции пока не уточнялась.

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В Челябинске на ледовом городке «Остров Сокровищ» на площади Революции будет проходить акция «Почта Деда Мороза». Данный проект ежегодно предоставляет возможность бесплатно отправить новогодние открытки близким в любую точку России, сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра. «Представьте себе: вы пишете новогоднее поздравление своим близким, и ваша открытка преодолевает тысячи километров, чтобы добраться до сердца того, кому она адресована. „Почта Деда Мороза“ — это не просто способ поздравить родных, это настоящая магия, которая объединяет людей и делает их мир чуточку светлее и добрее», — говорится в сообщении. Помимо отправки открыток, на площадке проекта будут проводится бесплатные творческие мастер-классы для детей. Также стоит отметить, что макеты открыток разработаны учениками Детской художественной школы искусств, и на этот год подготовлено три вида карточек. Точная дата открытия акции пока не уточнялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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