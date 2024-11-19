Средняя зарплата у пенсионеров в Челябинске составляет более 110 тысяч рублей

Челябинск в октябре 2024 года оказался на втором месте в списке российских мегаполисов с самыми высокими зарплатами у пенсионеров. В среднем челябинцам пенсионного возраста в городе предлагают заработок в размере 113 тысяч рублей 453 рубля в месяц, что на 56% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщается в исследовании «Авито Работа».
«В октябре текущего года средняя предлагаемая зарплата для пенсионеров в Челябинске составила 113,4 тысячи рублей в месяц при полной занятости. Это на 56% больше, чем в 2023 году», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Авито Работа».
Как отмечается в исследовании, в среднем по России самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров в октябре стали водители-экспедиторы с заработком в 185 тысяч рублей. Также хорошо получают дорожные рабочие пенсионного возраста, зарабатывающие более 130 тысяч рублей в месяц.
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