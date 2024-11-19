19 ноября 2024

Средняя зарплата у пенсионеров в Челябинске составляет более 110 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинским пенсионерам предлагают одни из самых высоких зарплат в стране
Челябинским пенсионерам предлагают одни из самых высоких зарплат в стране Фото:

Челябинск в октябре 2024 года оказался на втором месте в списке российских мегаполисов с самыми высокими зарплатами у пенсионеров. В среднем челябинцам пенсионного возраста в городе предлагают заработок в размере 113 тысяч рублей 453 рубля в месяц, что на 56% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщается в исследовании «Авито Работа».

«В октябре текущего года средняя предлагаемая зарплата для пенсионеров в Челябинске составила 113,4 тысячи рублей в месяц при полной занятости. Это на 56% больше, чем в 2023 году», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Авито Работа».

Как отмечается в исследовании, в среднем по России самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров в октябре стали водители-экспедиторы с заработком в 185 тысяч рублей. Также хорошо получают дорожные рабочие пенсионного возраста, зарабатывающие более 130 тысяч рублей в месяц.

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Челябинск в октябре 2024 года оказался на втором месте в списке российских мегаполисов с самыми высокими зарплатами у пенсионеров. В среднем челябинцам пенсионного возраста в городе предлагают заработок в размере 113 тысяч рублей 453 рубля в месяц, что на 56% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщается в исследовании «Авито Работа». «В октябре текущего года средняя предлагаемая зарплата для пенсионеров в Челябинске составила 113,4 тысячи рублей в месяц при полной занятости. Это на 56% больше, чем в 2023 году», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Авито Работа». Как отмечается в исследовании, в среднем по России самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров в октябре стали водители-экспедиторы с заработком в 185 тысяч рублей. Также хорошо получают дорожные рабочие пенсионного возраста, зарабатывающие более 130 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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