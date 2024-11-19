В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) на домах образовалась «полярная» изморось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, толстый ледяной слой нарастает сутками.
«Уже сейчас мы можем наблюдать удивительные произведения тумана, холода и ветра. Знаменитая зернистая изморозь при подходящих условиях нарастает сутками», — сообщили URA.RU в учреждении.
При этом в части районов региона температура воздуха достигает плюсовых значений. Стабильные минусовые температуры синоптики обещают лишь к концу ноября, а обильные снегопады ожидаются к декабрю.
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