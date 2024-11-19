19 ноября 2024

В челябинском нацпарке дома покрылись полярной изморосью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Полярная» изморось покрыла Дальний Таганай
«Полярная» изморось покрыла Дальний Таганай Фото:

В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) на домах образовалась «полярная» изморось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, толстый ледяной слой нарастает сутками.

«Уже сейчас мы можем наблюдать удивительные произведения тумана, холода и ветра. Знаменитая зернистая изморозь при подходящих условиях нарастает сутками», — сообщили URA.RU в учреждении.

При этом в части районов региона температура воздуха достигает плюсовых значений. Стабильные минусовые температуры синоптики обещают лишь к концу ноября, а обильные снегопады ожидаются к декабрю.

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В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) на домах образовалась «полярная» изморось. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, толстый ледяной слой нарастает сутками. «Уже сейчас мы можем наблюдать удивительные произведения тумана, холода и ветра. Знаменитая зернистая изморозь при подходящих условиях нарастает сутками», — сообщили URA.RU в учреждении. При этом в части районов региона температура воздуха достигает плюсовых значений. Стабильные минусовые температуры синоптики обещают лишь к концу ноября, а обильные снегопады ожидаются к декабрю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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