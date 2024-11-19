19 ноября 2024

Челябинский депутат Бекишев спас лебедя со сломанным крылом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Владимир Бекишев спас раненую птицу
Депутат Владимир Бекишев спас раненую птицу Фото:

Депутат челябинского заксобрания Владимир Бекишев 20 ноября спас лебедя со сломанным крылом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения эсеров.

«Депутат фракции „СРЗП“ Владимир Бекишев ехал с заседания комитета заксобрания. Увидел на плотине лебедя со сломанным крылом и сопровождал его до кольца, чтобы отогнать в итоге с дороги», — сообщили в пресс-службе.

В итоге лебедь благополучно перешел дорогу и не попал под машину. Как добавили в пресс-службе партии, сам Бекишев не стал брать птицу в руки, чтобы не навредить ей еще больше. Депутат сообщил о раненом лебеде в региональный главк МЧС.

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Депутат челябинского заксобрания Владимир Бекишев 20 ноября спас лебедя со сломанным крылом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения эсеров. «Депутат фракции „СРЗП“ Владимир Бекишев ехал с заседания комитета заксобрания. Увидел на плотине лебедя со сломанным крылом и сопровождал его до кольца, чтобы отогнать в итоге с дороги», — сообщили в пресс-службе. В итоге лебедь благополучно перешел дорогу и не попал под машину. Как добавили в пресс-службе партии, сам Бекишев не стал брать птицу в руки, чтобы не навредить ей еще больше. Депутат сообщил о раненом лебеде в региональный главк МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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