Депутат челябинского заксобрания Владимир Бекишев 20 ноября спас лебедя со сломанным крылом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения эсеров.
«Депутат фракции „СРЗП“ Владимир Бекишев ехал с заседания комитета заксобрания. Увидел на плотине лебедя со сломанным крылом и сопровождал его до кольца, чтобы отогнать в итоге с дороги», — сообщили в пресс-службе.
В итоге лебедь благополучно перешел дорогу и не попал под машину. Как добавили в пресс-службе партии, сам Бекишев не стал брать птицу в руки, чтобы не навредить ей еще больше. Депутат сообщил о раненом лебеде в региональный главк МЧС.
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