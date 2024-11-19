19 ноября 2024

Челябинцам рассказали, во сколько сегодня обойдется покупка «однушки». Скрин

В Челябинске самая дешевая однокомнатная квартира продается за 750 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ключ. Челябинск, дверь, замок, комната, ключ, недвижимость, жилье, ключи, квартира, ипотека
В Челябинске размещены сотни объявлений о продаже «однушек» на вторичном рынке Фото:

Самая дешевая однокомнатная квартира в Челябинске в ноябре 2024 года обойдется в 750 тысяч рублей. За эту сумму покупателям предложат 33 квадратных метра вблизи садового товарищества рядом с каменным карьером. За самую дорогую, в северо-западном районе, просят 17,7 млн рублей. Об этом сообщается на доске интернет-объявлений.

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«Cамaя низкая цена в гopоде. Кваpтирa рaспoложена нe в CHT, этo пocелок городcкого типa. Второй этaж, в домe 1960 года постройки 16 квартиp», — отмечается на сайте «Авито».

«Однушка» за 750 тысяч рублей находится около Старо-Смолинского каменного карьера в Советском районе Челябинска. Автор объявления подчеркнул: имеется застекленный балкон, просторная кухня. Вода в дом не заведена, брать ее придется из колонки на улице, санузел в виде выгребной ямы, а отопление — электрическое. При этом требуется ремонт.

Более комфортную однокомнатную квартиру предлагается приобрести в Калининском районе города. Жилое помещение на 15-м этаже дома на улице Братьев Кашириных площадью 96,8 квадратных метров готовы отдать за 17,7 млн рублей. Студия будет сдана в предчистовой отделке в конце 2026 года. Уточняется, что в квартирах на верхних этажах жилого комплекса предусмотрены террасы с видом на прогулочные зоны и внутренние дворы. До центра Челябинска отсюда можно будет добраться на автомобиле за пять-десять минут.

Как подчеркнул продавец, в двухэтажном доме нет центрального отопления
Как подчеркнул продавец, в двухэтажном доме нет центрального отопления

Cтудия с двумя комнатами располагается в ЖК «Голос Кашириных»
Cтудия с двумя комнатами располагается в ЖК «Голос Кашириных»

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Самая дешевая однокомнатная квартира в Челябинске в ноябре 2024 года обойдется в 750 тысяч рублей. За эту сумму покупателям предложат 33 квадратных метра вблизи садового товарищества рядом с каменным карьером. За самую дорогую, в северо-западном районе, просят 17,7 млн рублей. Об этом сообщается на доске интернет-объявлений. «Cамaя низкая цена в гopоде. Кваpтирa рaспoложена нe в CHT, этo пocелок городcкого типa. Второй этaж, в домe 1960 года постройки 16 квартиp», — отмечается на сайте «Авито». «Однушка» за 750 тысяч рублей находится около Старо-Смолинского каменного карьера в Советском районе Челябинска. Автор объявления подчеркнул: имеется застекленный балкон, просторная кухня. Вода в дом не заведена, брать ее придется из колонки на улице, санузел в виде выгребной ямы, а отопление — электрическое. При этом требуется ремонт. Более комфортную однокомнатную квартиру предлагается приобрести в Калининском районе города. Жилое помещение на 15-м этаже дома на улице Братьев Кашириных площадью 96,8 квадратных метров готовы отдать за 17,7 млн рублей. Студия будет сдана в предчистовой отделке в конце 2026 года. Уточняется, что в квартирах на верхних этажах жилого комплекса предусмотрены террасы с видом на прогулочные зоны и внутренние дворы. До центра Челябинска отсюда можно будет добраться на автомобиле за пять-десять минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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