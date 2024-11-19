Челябинцам рассказали, во сколько сегодня обойдется покупка «однушки». Скрин

В Челябинске самая дешевая однокомнатная квартира продается за 750 тысяч рублей

20 ноября 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

В Челябинске размещены сотни объявлений о продаже «однушек» на вторичном рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самая дешевая однокомнатная квартира в Челябинске в ноябре 2024 года обойдется в 750 тысяч рублей. За эту сумму покупателям предложат 33 квадратных метра вблизи садового товарищества рядом с каменным карьером. За самую дорогую, в северо-западном районе, просят 17,7 млн рублей. Об этом сообщается на доске интернет-объявлений. Новость по теме Самые большие студии в новостройках продают в Челябинске «Cамaя низкая цена в гopоде. Кваpтирa рaспoложена нe в CHT, этo пocелок городcкого типa. Второй этaж, в домe 1960 года постройки 16 квартиp», — отмечается на сайте «Авито». «Однушка» за 750 тысяч рублей находится около Старо-Смолинского каменного карьера в Советском районе Челябинска. Автор объявления подчеркнул: имеется застекленный балкон, просторная кухня. Вода в дом не заведена, брать ее придется из колонки на улице, санузел в виде выгребной ямы, а отопление — электрическое. При этом требуется ремонт. Более комфортную однокомнатную квартиру предлагается приобрести в Калининском районе города. Жилое помещение на 15-м этаже дома на улице Братьев Кашириных площадью 96,8 квадратных метров готовы отдать за 17,7 млн рублей. Студия будет сдана в предчистовой отделке в конце 2026 года. Уточняется, что в квартирах на верхних этажах жилого комплекса предусмотрены террасы с видом на прогулочные зоны и внутренние дворы. До центра Челябинска отсюда можно будет добраться на автомобиле за пять-десять минут. Как подчеркнул продавец, в двухэтажном доме нет центрального отопления Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kvartiry/1-k._kvartira_33_m_22_et._3875038535 Cтудия с двумя комнатами располагается в ЖК «Голос Кашириных» Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kvartiry/1-k._kvartira_968_m_1523_et._4319087185 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самая дешевая однокомнатная квартира в Челябинске в ноябре 2024 года обойдется в 750 тысяч рублей. За эту сумму покупателям предложат 33 квадратных метра вблизи садового товарищества рядом с каменным карьером. За самую дорогую, в северо-западном районе, просят 17,7 млн рублей. Об этом сообщается на доске интернет-объявлений. «Cамaя низкая цена в гopоде. Кваpтирa рaспoложена нe в CHT, этo пocелок городcкого типa. Второй этaж, в домe 1960 года постройки 16 квартиp», — отмечается на сайте «Авито». «Однушка» за 750 тысяч рублей находится около Старо-Смолинского каменного карьера в Советском районе Челябинска. Автор объявления подчеркнул: имеется застекленный балкон, просторная кухня. Вода в дом не заведена, брать ее придется из колонки на улице, санузел в виде выгребной ямы, а отопление — электрическое. При этом требуется ремонт. Более комфортную однокомнатную квартиру предлагается приобрести в Калининском районе города. Жилое помещение на 15-м этаже дома на улице Братьев Кашириных площадью 96,8 квадратных метров готовы отдать за 17,7 млн рублей. Студия будет сдана в предчистовой отделке в конце 2026 года. Уточняется, что в квартирах на верхних этажах жилого комплекса предусмотрены террасы с видом на прогулочные зоны и внутренние дворы. До центра Челябинска отсюда можно будет добраться на автомобиле за пять-десять минут.