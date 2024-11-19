Самая дешевая однокомнатная квартира в Челябинске в ноябре 2024 года обойдется в 750 тысяч рублей. За эту сумму покупателям предложат 33 квадратных метра вблизи садового товарищества рядом с каменным карьером. За самую дорогую, в северо-западном районе, просят 17,7 млн рублей. Об этом сообщается на доске интернет-объявлений.
«Cамaя низкая цена в гopоде. Кваpтирa рaспoложена нe в CHT, этo пocелок городcкого типa. Второй этaж, в домe 1960 года постройки 16 квартиp», — отмечается на сайте «Авито».
«Однушка» за 750 тысяч рублей находится около Старо-Смолинского каменного карьера в Советском районе Челябинска. Автор объявления подчеркнул: имеется застекленный балкон, просторная кухня. Вода в дом не заведена, брать ее придется из колонки на улице, санузел в виде выгребной ямы, а отопление — электрическое. При этом требуется ремонт.
Более комфортную однокомнатную квартиру предлагается приобрести в Калининском районе города. Жилое помещение на 15-м этаже дома на улице Братьев Кашириных площадью 96,8 квадратных метров готовы отдать за 17,7 млн рублей. Студия будет сдана в предчистовой отделке в конце 2026 года. Уточняется, что в квартирах на верхних этажах жилого комплекса предусмотрены террасы с видом на прогулочные зоны и внутренние дворы. До центра Челябинска отсюда можно будет добраться на автомобиле за пять-десять минут.
Как подчеркнул продавец, в двухэтажном доме нет центрального отопления
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Самая дешевая однокомнатная квартира в Челябинске в ноябре 2024 года обойдется в 750 тысяч рублей. За эту сумму покупателям предложат 33 квадратных метра вблизи садового товарищества рядом с каменным карьером. За самую дорогую, в северо-западном районе, просят 17,7 млн рублей. Об этом сообщается на доске интернет-объявлений. «Cамaя низкая цена в гopоде. Кваpтирa рaспoложена нe в CHT, этo пocелок городcкого типa. Второй этaж, в домe 1960 года постройки 16 квартиp», — отмечается на сайте «Авито». «Однушка» за 750 тысяч рублей находится около Старо-Смолинского каменного карьера в Советском районе Челябинска. Автор объявления подчеркнул: имеется застекленный балкон, просторная кухня. Вода в дом не заведена, брать ее придется из колонки на улице, санузел в виде выгребной ямы, а отопление — электрическое. При этом требуется ремонт. Более комфортную однокомнатную квартиру предлагается приобрести в Калининском районе города. Жилое помещение на 15-м этаже дома на улице Братьев Кашириных площадью 96,8 квадратных метров готовы отдать за 17,7 млн рублей. Студия будет сдана в предчистовой отделке в конце 2026 года. Уточняется, что в квартирах на верхних этажах жилого комплекса предусмотрены террасы с видом на прогулочные зоны и внутренние дворы. До центра Челябинска отсюда можно будет добраться на автомобиле за пять-десять минут.