19 ноября 2024

«Нахрена вы держите человека?»: Соловьев вступился за челябинского «решалу» Свиридова. Видео

Соловьев призвал выпустить фигуранта дела ОПГ челябинских дорожников из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Панельная сессия Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2024) с участием Дениса Мантурова, Петра Фрадкова, Виталия Хоценко, Юрия Слюсаря, Катерины Тихоновой и Владимира Соловьёва. День второй., соловьев владимир
Владимир Соловьев предложил отпустить Александра Свиридова под домашний арест Фото:
новость из сюжета
Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Life» вступился за известного в челябинских бизнес-кругах «решалу» Александра Свиридова, проходящего по делу дорожной ОПГ. По мнению журналиста, Свиридова необходимо выпустить из СИЗО.

«Человек ранее не судим, двое малолетних детей на иждивении, помогает СВО. Судите, как хотите, но зачем вы человека в СИЗО держите. Вы на него давите таким образом? Вот просто задача какая?», — задался вопросом Соловьев в эфире программы.

По словам журналиста, у Свиридова куча проблем со здоровьем. В условиях СИЗО качественной помощи он получить не может. Его уже доставляли в городскую клиническую больницу с острым гангренозным холециститом, вырезали желчный пузырь. На этом фоне ведущий начал рассуждать о дальнейших последствиях.

«Вы что творите? За это следак ответит? Судья за это ответит? Кто-то ответит? Да, предположим он (Свиридов) страшно виноват. Это повод его сгноить? Вот нахрена вы держите человека? Он что убил кого-то? Изнасиловал? Пристал к малолетним? Родину предал? Вы решаете свои долбанные задачи. Так решайте их в рамках тех указаний, которые есть в стране. В зверей не превращайтесь. Ну домашний арест ему дайте», — отметил ведущий.

Новость по теме
В Челябинске ФСБ задержала «решалу», фигурирующего в деле ОПГ дорожников

Свиридов находится в СИЗО с момента задержания в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве. Предварительно, именно он выступал в качестве посредника между дорожными фирмами и правительственными структурами. На него вышли, расследуя дело дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Life» вступился за известного в челябинских бизнес-кругах «решалу» Александра Свиридова, проходящего по делу дорожной ОПГ. По мнению журналиста, Свиридова необходимо выпустить из СИЗО. «Человек ранее не судим, двое малолетних детей на иждивении, помогает СВО. Судите, как хотите, но зачем вы человека в СИЗО держите. Вы на него давите таким образом? Вот просто задача какая?», — задался вопросом Соловьев в эфире программы. По словам журналиста, у Свиридова куча проблем со здоровьем. В условиях СИЗО качественной помощи он получить не может. Его уже доставляли в городскую клиническую больницу с острым гангренозным холециститом, вырезали желчный пузырь. На этом фоне ведущий начал рассуждать о дальнейших последствиях. «Вы что творите? За это следак ответит? Судья за это ответит? Кто-то ответит? Да, предположим он (Свиридов) страшно виноват. Это повод его сгноить? Вот нахрена вы держите человека? Он что убил кого-то? Изнасиловал? Пристал к малолетним? Родину предал? Вы решаете свои долбанные задачи. Так решайте их в рамках тех указаний, которые есть в стране. В зверей не превращайтесь. Ну домашний арест ему дайте», — отметил ведущий. Свиридов находится в СИЗО с момента задержания в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве. Предварительно, именно он выступал в качестве посредника между дорожными фирмами и правительственными структурами. На него вышли, расследуя дело дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...