«Нахрена вы держите человека?»: Соловьев вступился за челябинского «решалу» Свиридова. Видео

Соловьев призвал выпустить фигуранта дела ОПГ челябинских дорожников из СИЗО

20 ноября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев предложил отпустить Александра Свиридова под домашний арест Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Life» вступился за известного в челябинских бизнес-кругах «решалу» Александра Свиридова, проходящего по делу дорожной ОПГ. По мнению журналиста, Свиридова необходимо выпустить из СИЗО. «Человек ранее не судим, двое малолетних детей на иждивении, помогает СВО. Судите, как хотите, но зачем вы человека в СИЗО держите. Вы на него давите таким образом? Вот просто задача какая?», — задался вопросом Соловьев в эфире программы. По словам журналиста, у Свиридова куча проблем со здоровьем. В условиях СИЗО качественной помощи он получить не может. Его уже доставляли в городскую клиническую больницу с острым гангренозным холециститом, вырезали желчный пузырь. На этом фоне ведущий начал рассуждать о дальнейших последствиях. «Вы что творите? За это следак ответит? Судья за это ответит? Кто-то ответит? Да, предположим он (Свиридов) страшно виноват. Это повод его сгноить? Вот нахрена вы держите человека? Он что убил кого-то? Изнасиловал? Пристал к малолетним? Родину предал? Вы решаете свои долбанные задачи. Так решайте их в рамках тех указаний, которые есть в стране. В зверей не превращайтесь. Ну домашний арест ему дайте», — отметил ведущий. Новость по теме В Челябинске ФСБ задержала «решалу», фигурирующего в деле ОПГ дорожников Свиридов находится в СИЗО с момента задержания в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве. Предварительно, именно он выступал в качестве посредника между дорожными фирмами и правительственными структурами. На него вышли, расследуя дело дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Life» вступился за известного в челябинских бизнес-кругах «решалу» Александра Свиридова, проходящего по делу дорожной ОПГ. По мнению журналиста, Свиридова необходимо выпустить из СИЗО. «Человек ранее не судим, двое малолетних детей на иждивении, помогает СВО. Судите, как хотите, но зачем вы человека в СИЗО держите. Вы на него давите таким образом? Вот просто задача какая?», — задался вопросом Соловьев в эфире программы. По словам журналиста, у Свиридова куча проблем со здоровьем. В условиях СИЗО качественной помощи он получить не может. Его уже доставляли в городскую клиническую больницу с острым гангренозным холециститом, вырезали желчный пузырь. На этом фоне ведущий начал рассуждать о дальнейших последствиях. «Вы что творите? За это следак ответит? Судья за это ответит? Кто-то ответит? Да, предположим он (Свиридов) страшно виноват. Это повод его сгноить? Вот нахрена вы держите человека? Он что убил кого-то? Изнасиловал? Пристал к малолетним? Родину предал? Вы решаете свои долбанные задачи. Так решайте их в рамках тех указаний, которые есть в стране. В зверей не превращайтесь. Ну домашний арест ему дайте», — отметил ведущий. Свиридов находится в СИЗО с момента задержания в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве. Предварительно, именно он выступал в качестве посредника между дорожными фирмами и правительственными структурами. На него вышли, расследуя дело дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы.