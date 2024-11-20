Мать копейского маньяка рассказала о проблемах в воспитании сына

Мать копейского маньяка Яикова: сын с детства отставал в развитии

Сначала мужчина распивал алкогольные напитки со своими жертвами (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мать маньяка-душителя из Копейска Челябинской области Вячеслава Яикова рассказала о трудностях в воспитании сына. Он с детства серьезно отставал в развитии от сверстников, но она не придавала этому значения, сообщила женщина в интервью создателям документального сериала «Как вырастить маньяка?».

«Сын с самого детства отставал в развитии. Об этом говорили врачи, но сама мать не придавала этому значения. Хотя в восемь лет мальчик говорил всего несколько слов, таких как „мама“, „папа“, „дай“», — сообщила женщина, пишет «Лента.ру».

Врачи поставили Яикову диагноз «олигофрения». После распада СССР в Киргизии, где провел детство Яиков, исчезла доступная психиатрическая помощь. Именно это усугубило положение дел и способствовало тому, что Яиков стал маньяком, полагают судмедэксперты.

С 2002 по 2003 годы Яиков в Копейске, куда переехал вместе с матерью, совершил расправу над шестью девушками. Одну он задушил около автозаправочной станции, другую убил около гаражных кооперативов. Спустя три недели снова убил женщину. Жертвы сначала распивали с ним алкогольные напитки, потом он сбивал их с ног ударами по голове или лицу, затем затаскивал в кусты, где душил и насиловал уже после убийства.

В ночь на 25 мая Яиков изнасиловал и убил двух школьниц-выпускниц. Тогда жители Копейска заговорили о появлении маньяка в городе. 18 сентября он убил девушку, местные, услышав крики, вызвали полицию.

По итогам судебного процесса он был признан невменяемым. Яиков отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.