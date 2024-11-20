Мать копейского маньяка рассказала о проблемах в воспитании сына

Мать копейского маньяка Яикова: сын с детства отставал в развитии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , слежка, переход, маньяк
Сначала мужчина распивал алкогольные напитки со своими жертвами (архивное фото) Фото:

Мать маньяка-душителя из Копейска Челябинской области Вячеслава Яикова рассказала о трудностях в воспитании сына. Он с детства серьезно отставал в развитии от сверстников, но она не придавала этому значения, сообщила женщина в интервью создателям документального сериала «Как вырастить маньяка?».

«Сын с самого детства отставал в развитии. Об этом говорили врачи, но сама мать не придавала этому значения. Хотя в восемь лет мальчик говорил всего несколько слов, таких как „мама“, „папа“, „дай“», — сообщила женщина, пишет «Лента.ру».

Врачи поставили Яикову диагноз «олигофрения». После распада СССР в Киргизии, где провел детство Яиков, исчезла доступная психиатрическая помощь. Именно это усугубило положение дел и способствовало тому, что Яиков стал маньяком, полагают судмедэксперты.

С 2002 по 2003 годы Яиков в Копейске, куда переехал вместе с матерью, совершил расправу над шестью девушками. Одну он задушил около автозаправочной станции, другую убил около гаражных кооперативов. Спустя три недели снова убил женщину. Жертвы сначала распивали с ним алкогольные напитки, потом он сбивал их с ног ударами по голове или лицу, затем затаскивал в кусты, где душил и насиловал уже после убийства.

В ночь на 25 мая Яиков изнасиловал и убил двух школьниц-выпускниц. Тогда жители Копейска заговорили о появлении маньяка в городе. 18 сентября он убил девушку, местные, услышав крики, вызвали полицию.

По итогам судебного процесса он был признан невменяемым. Яиков отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать маньяка-душителя из Копейска Челябинской области Вячеслава Яикова рассказала о трудностях в воспитании сына. Он с детства серьезно отставал в развитии от сверстников, но она не придавала этому значения, сообщила женщина в интервью создателям документального сериала «Как вырастить маньяка?». «Сын с самого детства отставал в развитии. Об этом говорили врачи, но сама мать не придавала этому значения. Хотя в восемь лет мальчик говорил всего несколько слов, таких как „мама“, „папа“, „дай“», — сообщила женщина, пишет «Лента.ру». Врачи поставили Яикову диагноз «олигофрения». После распада СССР в Киргизии, где провел детство Яиков, исчезла доступная психиатрическая помощь. Именно это усугубило положение дел и способствовало тому, что Яиков стал маньяком, полагают судмедэксперты. С 2002 по 2003 годы Яиков в Копейске, куда переехал вместе с матерью, совершил расправу над шестью девушками. Одну он задушил около автозаправочной станции, другую убил около гаражных кооперативов. Спустя три недели снова убил женщину. Жертвы сначала распивали с ним алкогольные напитки, потом он сбивал их с ног ударами по голове или лицу, затем затаскивал в кусты, где душил и насиловал уже после убийства. В ночь на 25 мая Яиков изнасиловал и убил двух школьниц-выпускниц. Тогда жители Копейска заговорили о появлении маньяка в городе. 18 сентября он убил девушку, местные, услышав крики, вызвали полицию. По итогам судебного процесса он был признан невменяемым. Яиков отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...