В Челябинске ФСБ и СКР задержали VIP-сотрудника таможни. Видео

20 ноября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

В отношении сотрудника таможни возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали ведущего инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следкома, его обвиняют в превышении должностных полномочий. «По версии следствия, в период с 12 по 13 ноября текущего года, сотрудник разрешил въезд на территорию РФ грузового автомобиля с прицепом, загруженным подкарантинным товаром», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, мужчина действовал из корыстных побуждений. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Сотрудниками УФСБ по региону осуществляется оперативное сопровождение по делу. По месту работы и жительства сотрудника проходят обыски. Вскоре ему изберут меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали ведущего инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следкома, его обвиняют в превышении должностных полномочий. «По версии следствия, в период с 12 по 13 ноября текущего года, сотрудник разрешил въезд на территорию РФ грузового автомобиля с прицепом, загруженным подкарантинным товаром», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, мужчина действовал из корыстных побуждений. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Сотрудниками УФСБ по региону осуществляется оперативное сопровождение по делу. По месту работы и жительства сотрудника проходят обыски. Вскоре ему изберут меру пресечения.