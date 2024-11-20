В Челябинске ФСБ и СКР задержали VIP-сотрудника таможни. Видео

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, арест, уголовный кодекс, суд, мера пресечения, наручники
В отношении сотрудника таможни возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали ведущего инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следкома, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в период с 12 по 13 ноября текущего года, сотрудник разрешил въезд на территорию РФ грузового автомобиля с прицепом, загруженным подкарантинным товаром», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, мужчина действовал из корыстных побуждений.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Сотрудниками УФСБ по региону осуществляется оперативное сопровождение по делу. По месту работы и жительства сотрудника проходят обыски. Вскоре ему изберут меру пресечения.

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В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали ведущего инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следкома, его обвиняют в превышении должностных полномочий. «По версии следствия, в период с 12 по 13 ноября текущего года, сотрудник разрешил въезд на территорию РФ грузового автомобиля с прицепом, загруженным подкарантинным товаром», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, мужчина действовал из корыстных побуждений. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Сотрудниками УФСБ по региону осуществляется оперативное сопровождение по делу. По месту работы и жительства сотрудника проходят обыски. Вскоре ему изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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