Назван топ-3 самых привлекательных районов для челябинцев

В Челябинске в октябре 2024 года чаще всего жилье на вторичном рынке покупали в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах города. В наиболее востребованном Курчатовском районе жилье продавалось по 100 тысяч 158 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».
«В Челябинске в октябре 2024 года наибольшим спросом у покупателей пользовались квартиры в Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском районах города. При этом средняя цена предложения в городе составила 98 тысяч 844 рублей за квадратный метр, а средняя цена продажи — 84 тысячи 693 рублей за „квадрат“», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, на данный момент челябинцы покупают больше квартир именно в районах с самым большим числом предложений. Районами лидерами по числу вторичных квартир, выставленных на продажу, на сегодняшний день являются именно Курчатовский район с долей предложения — 23,5%. Далее по числу предложений идет Калининский район с долей предложения — 21%. Там жилье продается по 104 тысяч 500 рублей за «квадрат». В Тракторозаводском районе продается 14% от общего числа выставленных на продажу квартир. Там квартиры на вторичке в октябре продавались по 89 тысяч 100 рублей за квадратный метр.
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