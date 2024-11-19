Челябинские курорты вошли в топ популярных мест отдыха россиян

Челябинские горнолыжные курорты «Абзаково» (принадлежит ММК, находится на территории Башкирии) и «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область), вошли в список самых популярных направлений среди россиян. Согласно исследованию сервиса «Авиасейлс», 80% опрошенных предпочитают отдыхать на внутренних курортах, среди которых востребованными также оказались курорты Сочи, Шерегеш и Архыз.
«Большинство отправляются кататься на горных склонах с друзьями (30%) или семьей (23%). Еще 17% путешествуют парами, а 8% предпочитают отдых в одиночку. Детей берут с собой 20% респондентов. Самыми подходящими для этого курортами стали Роза Хутор, Шерегеш, Архыз и Абзаково», — сообщают аналитики.
Среди участников опроса 42% предпочитают лыжи, а 33% — сноуборд. Уточняется, что четверть из опрошенных приезжают на горнолыжные курорты не для катания, а ради компании и атмосферы.
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