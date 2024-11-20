Учащихся школы эвакуировали в Копейске

Дети стоят на улице, утверждают очевидцы (архивное фото)
В Копейске Челябинской области эвакуировали учащихся и преподавателей школы № 9. Об этом сообщают очевидцы.
«В Копейске эвакуировали школу №9. Дети стоят на улице. На место приехала полиция», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на слова очевидцев. Школу эвакуировали из-за сообщения о минировании.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что уточнят информацию. Она будет опубликована позднее.
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