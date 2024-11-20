Учащихся школы эвакуировали в Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети стоят на улице, утверждают очевидцы (архивное фото)
Дети стоят на улице, утверждают очевидцы (архивное фото) Фото:

В Копейске Челябинской области эвакуировали учащихся и преподавателей школы № 9. Об этом сообщают очевидцы. 

«В Копейске эвакуировали школу №9. Дети стоят на улице. На место приехала полиция», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на слова очевидцев. Школу эвакуировали из-за сообщения о минировании. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что уточнят информацию. Она будет опубликована позднее. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области эвакуировали учащихся и преподавателей школы № 9. Об этом сообщают очевидцы.  «В Копейске эвакуировали школу №9. Дети стоят на улице. На место приехала полиция», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на слова очевидцев. Школу эвакуировали из-за сообщения о минировании.  В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту URA.RU сообщили, что уточнят информацию. Она будет опубликована позднее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...