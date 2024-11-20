Парня из Узбекистана, спасшего людей при взрыве в Магнитогорске, исключили из базы МВД

Алана Абдуллаева, который спасал людей при взрыве жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область) в декабре 2018 года, исключили из розыскной базы МВД России. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
«Мы находились на связи с Аланом, запросили необходимые документы. Все ведомства: и ГУ МВД России по Челябинской области, и прокурор региона, и Генеральная прокуратура Российской Федерации с большим вниманием относились к ситуации и в самые короткие сроки откликнулись и решили проблему — мужчина исключен из базы МВД Российской Федерации. Сейчас на территории нашей страны ему ничего не угрожает, он может чувствовать себя в безопасности», — сообщила Сударенко.
Абдуллаев был в числе тех, кто спасал пострадавших при обрушении жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске в 2018 году. Алан жил в соседнем доме. Когда понял, что произошло, побежал на помощь людям.
В 2020 году Абдуллаев стал гражданином России, потом служил в армии и в 2022 году уехал добровольцем на СВО. Именно это и стало причиной, почему в Узбекистане его объявили в розыск.
В сентябре 2022 года Абдуллаев был ранен, после восстановления в январе 2024 года подписал новый контракт. В октябре Абдуллаев прилетел в отпуск в Магнитогорск к отцу, и в аэропорту Челябинска ему сообщили, что он находится в розыске. В Узбекистане на него завели уголовное дело по части первой статьи 154 («Поступление, вербовка на военную службу иностранных государств»).
Алан несколько раз писал заявления об отказе от гражданства в консульство Узбекистана. В МВД Республики ему сказали, что утрата гражданства наступит после издания соответствующего закона президента, но этого закона Алан так и не дождался.
Несмотря на то, что в России Абдуллаев в безопасности, на родине он по-прежнему находится в розыске. Там ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
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