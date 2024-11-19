19 ноября 2024

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар локализован на площади в 80 квадратных метров (архивное фото)
Пожар локализован на площади в 80 квадратных метров (архивное фото) Фото:

Мужчина погиб во время пожара в частном доме в деревне Шуранкуль Челябинской области в ночь на 20 ноября. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

«Сегодня ночью в деревне Шуранкуль Красноармейского района произошел пожар в частном деревянном доме. В ходе тушения был обнаружен погибший 51-летний мужчина», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи.

Хозяин дома смог эвакуировался самостоятельно. Пожар локализован на площади 80 квадратных метров. 

В МЧС России напоминают, что необходимо следить за растопленной печью, не перекаливать ее, не топить за три часа до сна. Также важно установить в жилье автономный пожарный извещатель.

Во время тушения пожала был обнаружен труп 51-летнего мужчины
Во время тушения пожала был обнаружен труп 51-летнего мужчины
Фото:

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Мужчина погиб во время пожара в частном доме в деревне Шуранкуль Челябинской области в ночь на 20 ноября. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.  «Сегодня ночью в деревне Шуранкуль Красноармейского района произошел пожар в частном деревянном доме. В ходе тушения был обнаружен погибший 51-летний мужчина», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи. Хозяин дома смог эвакуировался самостоятельно. Пожар локализован на площади 80 квадратных метров.  В МЧС России напоминают, что необходимо следить за растопленной печью, не перекаливать ее, не топить за три часа до сна. Также важно установить в жилье автономный пожарный извещатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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