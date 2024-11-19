Мужчина погиб во время пожара в частном доме в деревне Шуранкуль Челябинской области в ночь на 20 ноября. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Сегодня ночью в деревне Шуранкуль Красноармейского района произошел пожар в частном деревянном доме. В ходе тушения был обнаружен погибший 51-летний мужчина», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи.
Хозяин дома смог эвакуировался самостоятельно. Пожар локализован на площади 80 квадратных метров.
В МЧС России напоминают, что необходимо следить за растопленной печью, не перекаливать ее, не топить за три часа до сна. Также важно установить в жилье автономный пожарный извещатель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!