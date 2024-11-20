Статусного пермского чиновника наказывают за разжигание конфликта в Осе

Бывшего мэра Осы Романова подозревают в незаконном захвате берега Камы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Романов якобы незаконно использует часть берега
Сергей Романов якобы незаконно использует часть берега Фото:

Бывшего главу Осинского округа и экс-вице-мэра Перми Сергея Романова просят освободить участок земли на берегу Камы. У Романова, рассказывают источники URA.RU в политэлитах, есть дом в деревне Пакли. Часть земельного участка перед рекой принадлежит муниципалитету. Сейчас власти просят, чтобы Романов освободил проход к реке, который преграждает забор. Претензии могут быть связаны с политическим конфликтом в Осе, в разжигании которого подозревают Романова.

«У Романова есть дом в Паклях. Выходит на берег Камы. Он там якобы пирс оборудовал, забор поставил. Земля, на которой стоит дом, в его собственности. Потом идет кусок, примерно 12 соток, муниципальной земли, которая была у Романова в аренде. Дальше уже Кама. Договор аренды у него закончился, продлять власти не стали. Сейчас требуют, чтобы он убрал забор и освободил проход к воде», — говорят инсайдеры.

Администрация Осинского округа якобы намерена выставить эту землю, которая находится в зоне рекреации, на торги. Глава Осы Алексей Григорьев и Сергей Романов не ответили на звонки URA.RU.

Источники полагают, что такое внимание к фигуре Романова и его дому, который он построил много лет назад, может быть связано с политическим конфликтом в территории. Группа депутатов во главе с актером сериала «Реальные пацаны» Арменом Бежаняном борется с мэром Осы Алексеем Григорьевым. Поскольку у них большинство мест в думе, они смогли избрать своего спикера. Есть версия, что Романов якобы помогает оппозиции.

Другой источник категорически опровергает какую-то причастность Романова к осинскому протесту. «Придумали, что он виноват во всем, что он, мол, главный кукловод в истории и манипулирует всеми. Решили, что если убрать Романова, то и конфликт исчезнет. Но это не так. У местной оппозиции нет лидера, их объединяет общее недовольство Григорьевым. И все. Можно хоть дом отобрать у Романова, проблема не решится», — разводит руками инсайдер. По его данным, также у местных властей возникли вопросы к пивоварне, связанной с Романовым: якобы она функционирует на земле нецелевого назначения.

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Бывшего главу Осинского округа и экс-вице-мэра Перми Сергея Романова просят освободить участок земли на берегу Камы. У Романова, рассказывают источники URA.RU в политэлитах, есть дом в деревне Пакли. Часть земельного участка перед рекой принадлежит муниципалитету. Сейчас власти просят, чтобы Романов освободил проход к реке, который преграждает забор. Претензии могут быть связаны с политическим конфликтом в Осе, в разжигании которого подозревают Романова. «У Романова есть дом в Паклях. Выходит на берег Камы. Он там якобы пирс оборудовал, забор поставил. Земля, на которой стоит дом, в его собственности. Потом идет кусок, примерно 12 соток, муниципальной земли, которая была у Романова в аренде. Дальше уже Кама. Договор аренды у него закончился, продлять власти не стали. Сейчас требуют, чтобы он убрал забор и освободил проход к воде», — говорят инсайдеры. Администрация Осинского округа якобы намерена выставить эту землю, которая находится в зоне рекреации, на торги. Глава Осы Алексей Григорьев и Сергей Романов не ответили на звонки URA.RU. Источники полагают, что такое внимание к фигуре Романова и его дому, который он построил много лет назад, может быть связано с политическим конфликтом в территории. Группа депутатов во главе с актером сериала «Реальные пацаны» Арменом Бежаняном борется с мэром Осы Алексеем Григорьевым. Поскольку у них большинство мест в думе, они смогли избрать своего спикера. Есть версия, что Романов якобы помогает оппозиции. Другой источник категорически опровергает какую-то причастность Романова к осинскому протесту. «Придумали, что он виноват во всем, что он, мол, главный кукловод в истории и манипулирует всеми. Решили, что если убрать Романова, то и конфликт исчезнет. Но это не так. У местной оппозиции нет лидера, их объединяет общее недовольство Григорьевым. И все. Можно хоть дом отобрать у Романова, проблема не решится», — разводит руками инсайдер. По его данным, также у местных властей возникли вопросы к пивоварне, связанной с Романовым: якобы она функционирует на земле нецелевого назначения.
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