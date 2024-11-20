Песков рассказал, что для него значит патриотизм

Песков: любовь к семье, Родине — это и есть патриотизм

21 ноября 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Песков порассуждал на тему патриотизма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал определение патриотизму, описав его как комплексное чувство любви к Родине, которое включает в себя много составляющих. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости. «Патриотизм — это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом», — сказал Песков. Песков подчеркнул, что патриотизм не ограничивается только эмоциональным отношением к государству. По его словам, он включает в себя повседневные проявления уважения и любви в обыденной жизни каждого человека. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что патриотами своей страны становятся те, кто посещают музеи и библиотеки. По его словам, именно здесь рождается истинный, настоящий патриотизм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал определение патриотизму, описав его как комплексное чувство любви к Родине, которое включает в себя много составляющих. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости. «Патриотизм — это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом», — сказал Песков. Песков подчеркнул, что патриотизм не ограничивается только эмоциональным отношением к государству. По его словам, он включает в себя повседневные проявления уважения и любви в обыденной жизни каждого человека. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что патриотами своей страны становятся те, кто посещают музеи и библиотеки. По его словам, именно здесь рождается истинный, настоящий патриотизм.