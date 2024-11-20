20 ноября 2024

Песков рассказал, что для него значит патриотизм

Песков: любовь к семье, Родине — это и есть патриотизм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Песков порассуждал на тему патриотизма Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал определение патриотизму, описав его как комплексное чувство любви к Родине, которое включает в себя много составляющих. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

«Патриотизм — это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что патриотизм не ограничивается только эмоциональным отношением к государству. По его словам, он включает в себя повседневные проявления уважения и любви в обыденной жизни каждого человека.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что патриотами своей страны становятся те, кто посещают музеи и библиотеки. По его словам, именно здесь рождается истинный, настоящий патриотизм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал определение патриотизму, описав его как комплексное чувство любви к Родине, которое включает в себя много составляющих. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости. «Патриотизм — это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом», — сказал Песков. Песков подчеркнул, что патриотизм не ограничивается только эмоциональным отношением к государству. По его словам, он включает в себя повседневные проявления уважения и любви в обыденной жизни каждого человека. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что патриотами своей страны становятся те, кто посещают музеи и библиотеки. По его словам, именно здесь рождается истинный, настоящий патриотизм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...