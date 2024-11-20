Песков рассказал, что для него значит патриотизм

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал определение патриотизму, описав его как комплексное чувство любви к Родине, которое включает в себя много составляющих. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.
«Патриотизм — это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом», — сказал Песков.
Песков подчеркнул, что патриотизм не ограничивается только эмоциональным отношением к государству. По его словам, он включает в себя повседневные проявления уважения и любви в обыденной жизни каждого человека.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что патриотами своей страны становятся те, кто посещают музеи и библиотеки. По его словам, именно здесь рождается истинный, настоящий патриотизм.
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