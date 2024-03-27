Путин раскрыл, как становятся настоящими патриотами

Путин: чтобы стать патриотом, нужно ходить в музеи и библиотеки
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
По мнению Путина, чтобы стать патриотом, нужно ходить в музеи и библиотеки Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что те, кто посещают музеи и библиотеки, становятся настоящими патриотами своей страны. Такой вывод он сделал, когда говорил о важности походов в музеи. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале.

«Поехать в Большой театр не каждый может, а прийти в библиотеку или в музей местный, как я сейчас побывал в вашем музее, почувствовать себя частью истории своего народа… Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там квасной, а глубокий патриотизм», — заявил Путин в ходе визита в Тверскую область. Его слова передает Скабеева в своем telegram-канале.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что те, кто посещают музеи и библиотеки, становятся настоящими патриотами своей страны. Такой вывод он сделал, когда говорил о важности походов в музеи. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале. «Поехать в Большой театр не каждый может, а прийти в библиотеку или в музей местный, как я сейчас побывал в вашем музее, почувствовать себя частью истории своего народа… Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там квасной, а глубокий патриотизм», — заявил Путин в ходе визита в Тверскую область. Его слова передает Скабеева в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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