Путин раскрыл, как становятся настоящими патриотами

Путин: чтобы стать патриотом, нужно ходить в музеи и библиотеки

По мнению Путина, чтобы стать патриотом, нужно ходить в музеи и библиотеки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что те, кто посещают музеи и библиотеки, становятся настоящими патриотами своей страны. Такой вывод он сделал, когда говорил о важности походов в музеи. Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале.

«Поехать в Большой театр не каждый может, а прийти в библиотеку или в музей местный, как я сейчас побывал в вашем музее, почувствовать себя частью истории своего народа… Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там квасной, а глубокий патриотизм», — заявил Путин в ходе визита в Тверскую область. Его слова передает Скабеева в своем telegram-канале .