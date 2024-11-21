Бесплатные стендапы и диджей-вечеринки пройдут для челябинцев на выходных. Афиша

Бесплатные стендапы и диджей вечеринки пройдут для челябинцев на выходных

22 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинск приедет команда диджеев Overtone Community Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске на выходных, 23 и 24 ноября, проведут секретную вечеринку, бесплатные стендапы, а также фестиваль творчества и креатива. О том, где «потусоваться» под диджей-сеты, посмеяться с женского юмора и отметить День матери — в материале URA.RU. Вечеринки для взрослых Команда Secret Party устраивает 23 и 24 ноября «Секретный фестиваль». Первой станет вечеринка в стиле 2017 года, которая пройдет в субботу. В воскресенье ожидается мероприятие, тематика которого останется неизвестной. Стоимость билета — от 399 рублей. Местные и приглашенные диджеи выступят на вечеринках в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В баре «Герц» 23 ноября ожидается музыкальное шоу от команды Overtone Community. Хедлайнером вечеринки станет известный екатеренбуржский диджей Andrey Buhgamer. Гости также смогут услышать треки от семи клубных музыкантов. Стоимость — от 1500 тысяч рублей. «Женский стендап» в День матери На сцене «МТС Life Holl» 24 ноября пройдет шоу «Женский стендап». Участницами станут челябинские юмористки: Надежда Джабраилова, Сауле Юсупова. Помимо них на сцене появятся — Маргарита Родина, Найка Казиева, Инга Стоколяс, Саша Муратова и Белла. Стоимость билета — от 2300 рублей. Бесплатные стендап-концерты В Drunke pub 24 ноября представят стендап «Лапша на уши», суть которого в том, чтобы зритель смог определить когда комик шутит, а когда рассказывает абсолютно серьезные истории. Вход свободный, по брони. Бесплатные стендапы проходят в барах и кофейнях каждые выходные Фото: Размик Закарян © URA.RU «Открытый микрофон» проведут в кофейне «Кофе и книги». Участники мероприятия — опытные и начинающие юмористы. Перед гостями они будут демонстрировать свои короткие материалы, состоящие как из новых, так и старых наработок. Посетить стендап можно при условии покупки позиции из меню. Семейные выходные: отдых для детей и родителей Фестиваль творчества и креатива «Хобби Маркет» пройдет 23 ноября в ТРК «Алмаз». На площадке появятся «островки» с изделиями ручной работы, а также будут шоу с аниматорами, DJ-сеты, концерты от ансамбля народных песен, учениц вокальных судий, танцовщиц и гимнасток. Запланированы мастер-классы выжигания по дереву и созданию панно из стекла. Вход свободный, стоимость мастер-классов — от 600 рублей. Взрослые и дети смогут посетить питомник с хаски и самоедами в «Аквилоне» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В хаски-центре «Аквилон» проведут семейные выходных, на которых отметят День матери. В рамках праздника проведут игры и конкурсы для всех возрастов. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, научиться кузнечному мастерству и посетить питомник с хаски. Стоимость для детей — 790 рублей, для взрослых — 990 рублей. Мероприятия для челябинских мам В конгресс-отеле «Малахит» 24 ноября состоится «День Натура-мамы». В рамках конференции запланированы различные мероприятия, включая лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, сессии медицинской диагностики, а также фуршет. Для участников будут доступны фотозоны и специализированный магазин здоровья. Цена за участие начинается — от 1150 рублей. Другие мероприятия на День матери — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 23 и 24 ноября, проведут секретную вечеринку, бесплатные стендапы, а также фестиваль творчества и креатива. О том, где «потусоваться» под диджей-сеты, посмеяться с женского юмора и отметить День матери — в материале URA.RU. Команда Secret Party устраивает 23 и 24 ноября «Секретный фестиваль». Первой станет вечеринка в стиле 2017 года, которая пройдет в субботу. В воскресенье ожидается мероприятие, тематика которого останется неизвестной. Стоимость билета — от 399 рублей. В баре «Герц» 23 ноября ожидается музыкальное шоу от команды Overtone Community. Хедлайнером вечеринки станет известный екатеренбуржский диджей Andrey Buhgamer. Гости также смогут услышать треки от семи клубных музыкантов. Стоимость — от 1500 тысяч рублей. На сцене «МТС Life Holl» 24 ноября пройдет шоу «Женский стендап». Участницами станут челябинские юмористки: Надежда Джабраилова, Сауле Юсупова. Помимо них на сцене появятся — Маргарита Родина, Найка Казиева, Инга Стоколяс, Саша Муратова и Белла. Стоимость билета — от 2300 рублей. В Drunke pub 24 ноября представят стендап «Лапша на уши», суть которого в том, чтобы зритель смог определить когда комик шутит, а когда рассказывает абсолютно серьезные истории. Вход свободный, по брони. «Открытый микрофон» проведут в кофейне «Кофе и книги». Участники мероприятия — опытные и начинающие юмористы. Перед гостями они будут демонстрировать свои короткие материалы, состоящие как из новых, так и старых наработок. Посетить стендап можно при условии покупки позиции из меню. Фестиваль творчества и креатива «Хобби Маркет» пройдет 23 ноября в ТРК «Алмаз». На площадке появятся «островки» с изделиями ручной работы, а также будут шоу с аниматорами, DJ-сеты, концерты от ансамбля народных песен, учениц вокальных судий, танцовщиц и гимнасток. Запланированы мастер-классы выжигания по дереву и созданию панно из стекла. Вход свободный, стоимость мастер-классов — от 600 рублей. В хаски-центре «Аквилон» проведут семейные выходных, на которых отметят День матери. В рамках праздника проведут игры и конкурсы для всех возрастов. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, научиться кузнечному мастерству и посетить питомник с хаски. Стоимость для детей — 790 рублей, для взрослых — 990 рублей. В конгресс-отеле «Малахит» 24 ноября состоится «День Натура-мамы». В рамках конференции запланированы различные мероприятия, включая лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, сессии медицинской диагностики, а также фуршет. Для участников будут доступны фотозоны и специализированный магазин здоровья. Цена за участие начинается — от 1150 рублей. Другие мероприятия на День матери — читайте в материале URA.RU.