Посетить мероприятия сможет любая челябинская мама Фото: Анна Майорова © URA.RU

День матери в России отмечают каждое последнее воскресенье ноября. В Челябинске к женскому празднику подготовили сеансы эмоциональной разгрузки, психологические тренинги и лекции о материнстве. Также запланированы концерты и творческие мастер-классы для детей. Об этих и других мероприятиях ко Дню матери — в материале URA.RU.

Куда сходить челябинской мамочке в праздник

Тренинги, мастер-классы и лекции для мам

Для создания мандал понадобятся: простой карандаш, нитки-клубочки шерстяные и бамбуковые палочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральной библиотеке имени Пушкина 21 ноября состоится сеанс эмоциональной разгрузки для женщин-мамочек. В рамках мероприятия проведут мастер-класс по плетению мандалы. Занятие поможет соединиться с подсознанием. Участие бесплатное.

В Публичной библиотеке 23 ноября запланирован тренинг с практикой «Я и мои жизненные роли». Девушки смогут понять, когда в них проявляется «женщина» и насколько это состояние комфортно. Для детей пройдет мастер-класс по изготовлению сладкого подарка для мамы. Посещение бесплатное.

Праздничное мероприятие «День Натура-мамы» пройдет в конгресс-отеле «Малахит» 24 ноября. В программу конференции включили: лекции и мастер-классы от экспертов, медицинскую диагностику, фуршет, фотозоны и магазин здоровья. Стоимость участия — от 1150 рублей.

В студии живописи «АртЛаб» 24 ноября запланирован мастер-класс, посвященный празднику. На выбор предлагают четыре сюжета картины. Из них участник должен выбирать понравившийся, тот, который захочет воплотить на полотне. Посетить занятие могут как дети от десяти лет, так и взрослые. Также при посещении мастер-класса в формате «мама и ребенок» предоставляется скидка. Стоимость участия — от двух тысяч рублей.

Праздничные концерты

На концертах ко Дню Матери выступят творческие коллективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В библиотеке №11 состоится концерт «Прекрасный мир любви» с участием хора храма преподобного Сергия Радонежского «Созвучие». Для слушателей прозвучат песни из кинофильмов, лирические и народные композиции. Посещение бесплатное.

В ДК «Бригантина» 22 ноября пройдет праздничный концерт «Любимой маме». В программе ожидаются творческие номера, а также неожиданные сюрпризы. Вход на мероприятие свободный.

Радость маме: мастер-классы для детей

Детская игровая комната «Хороший день» 24 ноября приглашает детей на мастер-класс по приготовлению торта ко Дню матери. Под руководством кондитера юные кулинары научатся подбирать ингредиенты, готовить крема и начинки, а также декорировать десерт. Урок проходит в формате «ребенок и взрослый», стоимость — тысяча рублей.

Дети смогут сфотографировать свою песчаную открытку и отправить маме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мастер-класс по рисованию песком на световых столах проведут в студии SandLand 21 и 24 ноября. На мастер-классе дети научатся техникам рисования песком, а также создадут открытку для мамы. Стоимость участия — 700 рублей.