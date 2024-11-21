Путин отметил наградами двух пермяков

Два жителя Пермского края получили государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени награждается Батов Геннадий Викторович, заместитель директора филиала ФГУП „ВГТРК“, „ГТРК ‚Пермь‘“. Знаком отличия „За безупречную службу“ ХХ лет награжден Беланович Дмитрий Михайлович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края», — поясняется в документе. Указ опубликован на портале правовой информации.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский паралимпиец Евгений Торсунов удостоился государственной награды «Орден Почета». Он получил высокую награду за вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпиаде в Париже.
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