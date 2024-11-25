Владелец Лысьвенского завода посуды выкупает акции миноритариев

Владелец контрольного пакета акций Лысьвенского завода эмалированной посуды Андрей Тунев предложил миноритарным акционерам выкупить их бумаги. Цена за одну акцию установлена в один рубль.
«Совет директоров АО „Лысьвенский завод эмалированной посуды“ (ЛЗЭП) рассмотрел предложение основного владельца компании Андрея Тунева о выкупе акций у миноритариев. Стоимость выкупа ценных бумаг установлена на уровне 1 руб. за акцию, что соответствует номинальной стоимости приобретаемых акций», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «Центра раскрытия корпоративной информации».
По итогам 2023 года Лысьвенский завод эмалированной посуды более чем в восемь раз увеличил чистую прибыль, которая составила 95,2 млн рублей. В апреле 2024 года компания решила выплатить 47,5 млн рублей дивидендов. Выплата на каждую акцию — 12,5 рубля.
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