Владелец Лысьвенского завода посуды выкупает акции миноритариев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За одну акцию дают один рубль
За одну акцию дают один рубль Фото:

Владелец контрольного пакета акций Лысьвенского завода эмалированной посуды Андрей Тунев предложил миноритарным акционерам выкупить их бумаги. Цена за одну акцию установлена в один рубль.

«Совет директоров АО „Лысьвенский завод эмалированной посуды“ (ЛЗЭП) рассмотрел предложение основного владельца компании Андрея Тунева о выкупе акций у миноритариев. Стоимость выкупа ценных бумаг установлена на уровне 1 руб. за акцию, что соответствует номинальной стоимости приобретаемых акций», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «Центра раскрытия корпоративной информации».

По итогам 2023 года Лысьвенский завод эмалированной посуды более чем в восемь раз увеличил чистую прибыль, которая составила 95,2 млн рублей. В апреле 2024 года компания решила выплатить 47,5 млн рублей дивидендов. Выплата на каждую акцию — 12,5 рубля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец контрольного пакета акций Лысьвенского завода эмалированной посуды Андрей Тунев предложил миноритарным акционерам выкупить их бумаги. Цена за одну акцию установлена в один рубль. «Совет директоров АО „Лысьвенский завод эмалированной посуды“ (ЛЗЭП) рассмотрел предложение основного владельца компании Андрея Тунева о выкупе акций у миноритариев. Стоимость выкупа ценных бумаг установлена на уровне 1 руб. за акцию, что соответствует номинальной стоимости приобретаемых акций», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «Центра раскрытия корпоративной информации». По итогам 2023 года Лысьвенский завод эмалированной посуды более чем в восемь раз увеличил чистую прибыль, которая составила 95,2 млн рублей. В апреле 2024 года компания решила выплатить 47,5 млн рублей дивидендов. Выплата на каждую акцию — 12,5 рубля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...