Врачи ХМАО впервые провели уникальную операцию на сосудах

В Ханты-Мансийске врачи впервые в УрФО и четвертые в России применили инновационную методику лечения массивной тромбоэмболии лёгочной артерии — опасной болезни, когда тромб (сгусток крови) блокирует один из главных сосудов в лёгких. Первой пациенткой, которую удалось вылечить с помощью операции, стала 75-летняя пенсионерка, сообщила пресс-служба Депздрава Югры в telegram-канале.
«Рентгенхирурги Ханты-Мансийска внедрили новую методику лечения массивной тромбоэмболии лёгочной артерии — селективный ультразвуковой тромболизис. Первым пациентом стала женщина 75 лет», — рассказали в Депздраве.
Пациентке недавно сделали сложную операцию на животе. Однако у неё возникли проблемы с лёгкими — сгусток крови блокировал сосуды. Из-за противопоказаний к обычному лечению врачи решили использовать новый метод.
Операция прошла под местной анестезией. Врачи через вену в бедре ввели специальные катетеры в лёгочные сосуды. С их помощью под действием ультразвука лекарство проникло в тромб и разрушило его. Операция длилась около двух часов. В результате пациентка быстро почувствовала себя лучше: её дыхание стало легче, кровообращение нормализовалось, а состояние стабилизировалось. На следующий день врачи подтвердили, что её сердце и лёгкие функционируют нормально. Через два дня женщину перевели из реанимации в кардиологическое отделение.
В России использованную методику только начинают применять. До этого её использовали только в нескольких московских клиниках и в Красноярске.
Ранее URA.RU сообщало, что врачи из городской больницы Когалыма (ХМАО) провели сложную операцию, благодаря которой пациент вышел из комы. Они сделали трепанацию черепа и удалили гематому из мозга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!