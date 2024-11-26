Врачи ХМАО впервые провели уникальную операцию на сосудах

Хирурги Ханты-Мансийска провели первую операцию по удалению тромба ультразвуком
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Хирурги Ханты-Мансийска внедрили новый метод лечения сосудов ультразвуком
Хирурги Ханты-Мансийска внедрили новый метод лечения сосудов ультразвуком Фото:

В Ханты-Мансийске врачи впервые в УрФО и четвертые в России применили инновационную методику лечения массивной тромбоэмболии лёгочной артерии — опасной болезни, когда тромб (сгусток крови) блокирует один из главных сосудов в лёгких. Первой пациенткой, которую удалось вылечить с помощью операции, стала 75-летняя пенсионерка, сообщила пресс-служба Депздрава Югры в telegram-канале.

«Рентгенхирурги Ханты-Мансийска внедрили новую методику лечения массивной тромбоэмболии лёгочной артерии — селективный ультразвуковой тромболизис. Первым пациентом стала женщина 75 лет», — рассказали в Депздраве.

Пациентке недавно сделали сложную операцию на животе. Однако у неё возникли проблемы с лёгкими — сгусток крови блокировал сосуды. Из-за противопоказаний к обычному лечению врачи решили использовать новый метод.

Операция прошла под местной анестезией. Врачи через вену в бедре ввели специальные катетеры в лёгочные сосуды. С их помощью под действием ультразвука лекарство проникло в тромб и разрушило его. Операция длилась около двух часов. В результате пациентка быстро почувствовала себя лучше: её дыхание стало легче, кровообращение нормализовалось, а состояние стабилизировалось. На следующий день врачи подтвердили, что её сердце и лёгкие функционируют нормально. Через два дня женщину перевели из реанимации в кардиологическое отделение.

В России использованную методику только начинают применять. До этого её использовали только в нескольких московских клиниках и в Красноярске.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи из городской больницы Когалыма (ХМАО) провели сложную операцию, благодаря которой пациент вышел из комы. Они сделали трепанацию черепа и удалили гематому из мозга.

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В Ханты-Мансийске врачи впервые в УрФО и четвертые в России применили инновационную методику лечения массивной тромбоэмболии лёгочной артерии — опасной болезни, когда тромб (сгусток крови) блокирует один из главных сосудов в лёгких. Первой пациенткой, которую удалось вылечить с помощью операции, стала 75-летняя пенсионерка, сообщила пресс-служба Депздрава Югры в telegram-канале. «Рентгенхирурги Ханты-Мансийска внедрили новую методику лечения массивной тромбоэмболии лёгочной артерии — селективный ультразвуковой тромболизис. Первым пациентом стала женщина 75 лет», — рассказали в Депздраве. Пациентке недавно сделали сложную операцию на животе. Однако у неё возникли проблемы с лёгкими — сгусток крови блокировал сосуды. Из-за противопоказаний к обычному лечению врачи решили использовать новый метод. Операция прошла под местной анестезией. Врачи через вену в бедре ввели специальные катетеры в лёгочные сосуды. С их помощью под действием ультразвука лекарство проникло в тромб и разрушило его. Операция длилась около двух часов. В результате пациентка быстро почувствовала себя лучше: её дыхание стало легче, кровообращение нормализовалось, а состояние стабилизировалось. На следующий день врачи подтвердили, что её сердце и лёгкие функционируют нормально. Через два дня женщину перевели из реанимации в кардиологическое отделение. В России использованную методику только начинают применять. До этого её использовали только в нескольких московских клиниках и в Красноярске. Ранее URA.RU сообщало, что врачи из городской больницы Когалыма (ХМАО) провели сложную операцию, благодаря которой пациент вышел из комы. Они сделали трепанацию черепа и удалили гематому из мозга.
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