27 ноября 2024

Байден одобрил продажу оружия Израилю на 680 млн долларов

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Джо Байден предварительно одобрил продажу малоразмерных авиабомб и комплектов JDAM Фото:

Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Об этом сообщили источники.

«Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, в частности малоразмерных авиабомб и комплектов JDAM, на 680 миллионов долларов. Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты», — рассказали источники британской газете Financial Times.

Сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое начало действовать в среду в 10:00 до московскому времени. Соглашение предусматривает ряд условий, которые должны быть выполнены обеими сторонами для поддержания долгосрочного перемирия.

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Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Об этом сообщили источники. «Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, в частности малоразмерных авиабомб и комплектов JDAM, на 680 миллионов долларов. Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты», — рассказали источники британской газете Financial Times. Сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое начало действовать в среду в 10:00 до московскому времени. Соглашение предусматривает ряд условий, которые должны быть выполнены обеими сторонами для поддержания долгосрочного перемирия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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