Байден одобрил продажу оружия Израилю на 680 млн долларов

28 ноября 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Джо Байден предварительно одобрил продажу малоразмерных авиабомб и комплектов JDAM Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Об этом сообщили источники. «Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, в частности малоразмерных авиабомб и комплектов JDAM, на 680 миллионов долларов. Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты», — рассказали источники британской газете Financial Times . Сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое начало действовать в среду в 10:00 до московскому времени. Соглашение предусматривает ряд условий, которые должны быть выполнены обеими сторонами для поддержания долгосрочного перемирия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Об этом сообщили источники. «Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, в частности малоразмерных авиабомб и комплектов JDAM, на 680 миллионов долларов. Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты», — рассказали источники британской газете Financial Times. Сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое начало действовать в среду в 10:00 до московскому времени. Соглашение предусматривает ряд условий, которые должны быть выполнены обеими сторонами для поддержания долгосрочного перемирия.