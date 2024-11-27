Байден одобрил продажу оружия Израилю на 680 млн долларов

Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Об этом сообщили источники.
«Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, в частности малоразмерных авиабомб и комплектов JDAM, на 680 миллионов долларов. Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты», — рассказали источники британской газете
Сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое начало действовать в среду в 10:00 до московскому времени. Соглашение предусматривает ряд условий, которые должны быть выполнены обеими сторонами для поддержания долгосрочного перемирия.
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