Легенда 90-х закатит вечеринку с подарками в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет вечеринка с Сергеем Жуковым

28 ноября 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Вечеринка в стиле 90-х начнется в девять вечера, но Сергей Жуков приедет позже — сразу после концерта в «ЭКСПО» Фото: Илья Московец © URA.RU В эти выходные екатеринбуржцы могут отправиться на концерты Дианы Арбениной, Коста Лакосты или Saluki, устроить винный вечер с игрой в «Мафию», посетить бесплатный мастер-класс и даже перевоплотиться в участников времен Великой Отечественной войны. URA.RU собрало самые интересные мероприятия 30 ноября и 1 декабря. 30 ноября Концерт «Руки Вверх» Легендарная группа везет масштабное шоу в Екатеринбург. Фанатов ждут бессменные хиты, секретный гость и множество интерактива. Концерт пройдет в «МТС Live Холл», попасть на площадку можно с 16:00, сам концерт стартует в 19:00. Еще остались билеты в танцевальный партер, но их немного, цена — 3800 рублей. Певец открыл заведение в Екатеринбурге 2 декабря 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Вечеринка в баре с Сергеем Жуковым «Руки ВВерх! Бар» отмечает свой первый день рождения. В честь этого команда заведения устраивает вечеринку. На ней гостей ждут выступление от кавер-группы, праздничный торт и дискотека до утра. На тусовку также заглянет сам Сергей Жуков, который поздравит посетителей, сфотографируется с ними и вручит подарки. Гостей ждут с 18:00, основная программа начнется в 21:00. Посетителям советуют одеться в стиле 90-х, билеты стоят от 3800 рублей. Концерт Коста Лакосты Смешение поп-музыки 80-х и 90-х с современными трендами — все это можно сказать о стиле Коста Лакосты. Артист планирует выступить на сцене TeleClub. Билетов осталось немного, цена — от 2500 рублей. Винный вечер с «Мафией» Ресторан «Паблик» приглашает горожан на дегустацию. Гостям предложат четыре различных напитка, окунут в мир истории вина, а после ждут на игре в «Мафию». Начало в 19:00, мероприятие платное, вход — 3000 рублей. Мероприятие доступно для всех, кто интересуется шоппингом и экологией Фото: Анна Майорова © URA.RU Лекции о моде и экологии В коворкинге «Меги» пройдет «Зеленая пятница», где участники обсудят, как наполнять гардероб не в ущерб экологии, создавать стильные аксессуары из переработанных материалов. Здесь же спикеры расскажут, какие гормоны влияют на желание все покупать, как выглядит современный ресейл, а также можно будет купить вещи от блогеров на Garage Sale. Мероприятие бесплатное и будет идти с 12:00 до 22:00. Мастер-класс для собаководов В креативном кластере «Л52» проведут лекцию, где кинолог, зоопсихолог и специалист по поведению собак расскажут, как выстраивать взаимоотношение с домашним питомцем. Спикеры затронут проблемы в поведении хвостатых друзей и предложат варианты, как это исправить. Лекция начнется в 13:00 и займет 1,5—2 часа, вход по билетам в кластер (150—200 рублей). 1 декабря Концерт Дианы Арбениной Певица и группа «Ночные снайперы» выступят в «МТС Live Холл» в 19:00. На концерте фанатов ждут легендарные песни «Катастрофически», «31 весна», «Рубеж» и новинки. Посетители могут выбрать как сидячие места (от 2500 рублей), так и танцпол с фан-зоной (от 4000 рублей). Концерт Saluki Хип-хоп-исполнитель, один из самых известных саунд-продюсеров едет на Урал в рамках осеннего тура и с новым альбомом BOLSHIE KURTKI. Выступление пройдет в концерт-холле «Свобода», старт в 20:00, билеты — от 2700 рублей. Попробовать себя в новом деле можно в ближайшие выходные Фото: Алексей Андронов © URA.RU Класс по гончарному мастерству В честь Черной пятницы в «Гончарке» проводят мастер-класс со скидкой. Здесь можно примерить на себя новую роль и создать кружку, вазу или другие предметы интерьера. Обойдется посещение в 1500 рублей. На месте ждут беспроигрышная лотерея, подарки от партнеров, фотозона и съемка фотографа. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (343) 305-07-75. Игра «Битва за Москву» В 14:00 екатеринбуржцев приглашают посетить игру, которая посвящена одному из важнейших этапов Великой Отечественной войны. Участники перевоплотятся в защитников и реконструируют события 1941—1942 годов. Опыт игры не требуется, всему научат на месте. Посещение игротеки бесплатное, но по предварительной регистрации , при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Мероприятие пройдет в пространстве «Фонд». Выставка «Власть без ретуши» В фойе кинозала Ельцин Центра можно бесплатно посмотреть на работы корреспондента газеты «Московские новости» Алексея Сазонова. В 90-х он работал в кремлевском пуле, но в его фото политики показаны яркими личностями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В эти выходные екатеринбуржцы могут отправиться на концерты Дианы Арбениной, Коста Лакосты или Saluki, устроить винный вечер с игрой в «Мафию», посетить бесплатный мастер-класс и даже перевоплотиться в участников времен Великой Отечественной войны. URA.RU собрало самые интересные мероприятия 30 ноября и 1 декабря. Концерт «Руки Вверх» Легендарная группа везет масштабное шоу в Екатеринбург. Фанатов ждут бессменные хиты, секретный гость и множество интерактива. Концерт пройдет в «МТС Live Холл», попасть на площадку можно с 16:00, сам концерт стартует в 19:00. Еще остались билеты в танцевальный партер, но их немного, цена — 3800 рублей. Вечеринка в баре с Сергеем Жуковым «Руки ВВерх! Бар» отмечает свой первый день рождения. В честь этого команда заведения устраивает вечеринку. На ней гостей ждут выступление от кавер-группы, праздничный торт и дискотека до утра. На тусовку также заглянет сам Сергей Жуков, который поздравит посетителей, сфотографируется с ними и вручит подарки. Гостей ждут с 18:00, основная программа начнется в 21:00. Посетителям советуют одеться в стиле 90-х, билеты стоят от 3800 рублей. Концерт Коста Лакосты Смешение поп-музыки 80-х и 90-х с современными трендами — все это можно сказать о стиле Коста Лакосты. Артист планирует выступить на сцене TeleClub. Билетов осталось немного, цена — от 2500 рублей. Винный вечер с «Мафией» Ресторан «Паблик» приглашает горожан на дегустацию. Гостям предложат четыре различных напитка, окунут в мир истории вина, а после ждут на игре в «Мафию». Начало в 19:00, мероприятие платное, вход — 3000 рублей. Лекции о моде и экологии В коворкинге «Меги» пройдет «Зеленая пятница», где участники обсудят, как наполнять гардероб не в ущерб экологии, создавать стильные аксессуары из переработанных материалов. Здесь же спикеры расскажут, какие гормоны влияют на желание все покупать, как выглядит современный ресейл, а также можно будет купить вещи от блогеров на Garage Sale. Мероприятие бесплатное и будет идти с 12:00 до 22:00. Мастер-класс для собаководов В креативном кластере «Л52» проведут лекцию, где кинолог, зоопсихолог и специалист по поведению собак расскажут, как выстраивать взаимоотношение с домашним питомцем. Спикеры затронут проблемы в поведении хвостатых друзей и предложат варианты, как это исправить. Лекция начнется в 13:00 и займет 1,5—2 часа, вход по билетам в кластер (150—200 рублей). Концерт Дианы Арбениной Певица и группа «Ночные снайперы» выступят в «МТС Live Холл» в 19:00. На концерте фанатов ждут легендарные песни «Катастрофически», «31 весна», «Рубеж» и новинки. Посетители могут выбрать как сидячие места (от 2500 рублей), так и танцпол с фан-зоной (от 4000 рублей). Концерт Saluki Хип-хоп-исполнитель, один из самых известных саунд-продюсеров едет на Урал в рамках осеннего тура и с новым альбомом BOLSHIE KURTKI. Выступление пройдет в концерт-холле «Свобода», старт в 20:00, билеты — от 2700 рублей. Класс по гончарному мастерству В честь Черной пятницы в «Гончарке» проводят мастер-класс со скидкой. Здесь можно примерить на себя новую роль и создать кружку, вазу или другие предметы интерьера. Обойдется посещение в 1500 рублей. На месте ждут беспроигрышная лотерея, подарки от партнеров, фотозона и съемка фотографа. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (343) 305-07-75. Игра «Битва за Москву» В 14:00 екатеринбуржцев приглашают посетить игру, которая посвящена одному из важнейших этапов Великой Отечественной войны. Участники перевоплотятся в защитников и реконструируют события 1941—1942 годов. Опыт игры не требуется, всему научат на месте. Посещение игротеки бесплатное, но по предварительной регистрации, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Мероприятие пройдет в пространстве «Фонд». Выставка «Власть без ретуши» В фойе кинозала Ельцин Центра можно бесплатно посмотреть на работы корреспондента газеты «Московские новости» Алексея Сазонова. В 90-х он работал в кремлевском пуле, но в его фото политики показаны яркими личностями.