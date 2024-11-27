В ХМАО студенту пришлось добиваться своего приза, обещанного властями

Студент из ХМАО добивается своего приза, который он выиграл в конкурсе «Счастливые билеты» с экс-губернатором округа Натальей Комаровой. Об этом сообщил ученик в соцсетях.
«Она [Комарова] покинула свой пост, прошло уже примерно десять месяцев, приз я так свой и не получил…уже конец ноября, а я ничего не знаю, со мной даже никто не связывался, никто ничего не объяснял и не рассказывал, как все будет проходить», — написал учащийся под постом губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
В январе этого года, на встрече со студентами югорских вузов и ссузов экс-губернатор ответила на вопросы и пообщалась с ребятами, а под конец встречи Комарова вытянула три бумажки с желаниями студентов. Один из «счастливых билетов» достался студенту из Няганского технологического колледжа Владиславу Даутову.
Парень выиграл поездку в Санкт-Петербург, но так и не смог воспользоваться этой возможностью. По словам ученика, выезд планировался на ноябрь, но вот уже конец месяца, а информации о поездке так и не поступило.
В Депобразовании и науки Югры сообщили, что поездку перенесли на конец января 2025 года. «Подробную информацию о дате и времени выезда дополнительно направят в адрес образовательной организации», — добавили в департаменте.
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