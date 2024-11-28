28 ноября 2024

Подъемные краны скандального застройщика из ХМАО пошли с молотка. Фото

Компания «Версо-Монолит» из ХМАО распродает подъемные краны из-за банкротства
© Служба новостей «URA.RU»
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Подъемные краны банкротной компании из Ханты-Мансийска распродают на торгах
Подъемные краны банкротной компании из Ханты-Мансийска распродают на торгах Фото:

В ХМАО продают подъемные краны обанкротившейся строительной компании «Версо-Монолит» из Ханты-Мансийска. На аукционе выставлены монтажный кран, а так же несколько башенных со стартовой ценой от двух до восьми миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор торгов.

«Объявлены аукционы по продаже подъемных кранов компании „Версо-Монолит“. Их стоимость варьируется от 1,9 до 8,2 миллиона рублей в зависимости от характеристик и состояния», — уточнил представитель электронной торговой площадки.

«Версо-Монолит» была одной из крупнейших строительных компаний региона, специализируясь на государственных контрактах. Однако финансовые сложности, вызванные срывами сроков по ряду объектов, привели к банкротству. Среди неудачных проектов — школа в районе Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и окружная больница в Нижневартовске, сданная спустя 14 лет после начала строительства.

Ранее URA.RU писало, что в суд ХМАО поступило шесть исков к компании «Версо-Монолит»»» на общую сумму около миллиарда рублей. Вырученные с продажи имущества средства пойдут на покрытие долгов перед кредиторами.

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В ХМАО продают подъемные краны обанкротившейся строительной компании «Версо-Монолит» из Ханты-Мансийска. На аукционе выставлены монтажный кран, а так же несколько башенных со стартовой ценой от двух до восьми миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор торгов. «Объявлены аукционы по продаже подъемных кранов компании „Версо-Монолит“. Их стоимость варьируется от 1,9 до 8,2 миллиона рублей в зависимости от характеристик и состояния», — уточнил представитель электронной торговой площадки. «Версо-Монолит» была одной из крупнейших строительных компаний региона, специализируясь на государственных контрактах. Однако финансовые сложности, вызванные срывами сроков по ряду объектов, привели к банкротству. Среди неудачных проектов — школа в районе Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и окружная больница в Нижневартовске, сданная спустя 14 лет после начала строительства. Ранее URA.RU писало, что в суд ХМАО поступило шесть исков к компании «Версо-Монолит»»» на общую сумму около миллиарда рублей. Вырученные с продажи имущества средства пойдут на покрытие долгов перед кредиторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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