В ХМАО продают подъемные краны обанкротившейся строительной компании «Версо-Монолит» из Ханты-Мансийска. На аукционе выставлены монтажный кран, а так же несколько башенных со стартовой ценой от двух до восьми миллионов рублей, сообщил URA.RU организатор торгов.
«Объявлены аукционы по продаже подъемных кранов компании „Версо-Монолит“. Их стоимость варьируется от 1,9 до 8,2 миллиона рублей в зависимости от характеристик и состояния», — уточнил представитель электронной торговой площадки.
«Версо-Монолит» была одной из крупнейших строительных компаний региона, специализируясь на государственных контрактах. Однако финансовые сложности, вызванные срывами сроков по ряду объектов, привели к банкротству. Среди неудачных проектов — школа в районе Иртыш-2 в Ханты-Мансийске и окружная больница в Нижневартовске, сданная спустя 14 лет после начала строительства.
Ранее URA.RU писало, что в суд ХМАО поступило шесть исков к компании «Версо-Монолит»»» на общую сумму около миллиарда рублей. Вырученные с продажи имущества средства пойдут на покрытие долгов перед кредиторами.
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