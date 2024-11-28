На 580-м заседании Совета Федерации был одобрен закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом рассказал участник сессии и сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.
«Предусмотрены финансовые средства на выполнение всех социальных обязательств, оборону и безопасность, на реализацию новых национальных проектов. Доходы бюджета обозначены в 40,3 триллиона рублей, расходы — 41,5 триллиона рублей. Дефицит бюджета — всего 0,5% от ВВП, это 1,2 триллиона рублей. В 2025 году расходы на соцполитику составят 16%, здравоохранение и ЖКХ — по 4,4%, образование — 3,8%, на экономику — 10,4% от расходов. На национальные проекты предусмотрено 14,2%, или 5,9 триллиона рублей» — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам сенатора, в рамках подготовки бюджета были учтены предложения Совфеда, включая новую модель оплаты труда в бюджетной сфере и запуск программы «Земский работник культуры». Также были внесены изменения в процесс списания двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам, принимая во внимание их специфику.
Дополнительно в бюджете предусмотрены средства на создание некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей в регионах, а также на ремонт зданий общежитий вузов и повышение зарплат специалистам в области лесного хозяйства и метеорологии. По инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, ежегодно будет выделяться дополнительно по одному миллиарду рублей, добавил Виктор Шептий.
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