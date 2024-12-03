Канцлер Германии Олаф Шольц, который прибыл в Киев с неанонсированным визитом, придерживается недальновидной политики, что является шагом в никуда. С таким утверждением выступила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
«Можно только удивиться недальновидности и некомпетентности, неспособности отстаивать собственный суверенитет лиц, которые прорвались к руководству ЕС и отдельных стран Европы. Это путь в никуда», — оценила действия Шольца Алтабаева. Ее слова передает РИА Новости.
Она добавила, что такая поддержка Украины вредит экономике Германии и подрывает доверие граждан к властям. По словам Алтабаевой, эта помощь неэффективна и ведет к глобальным проблемам, поскольку страны, пытающиеся противостоять России, обречены на провал. Она также отметила, что предстоящие выборы в Германии и других странах Европы могут привести к смене политического руководства, не умеющего извлекать уроки из истории.
Олаф Шольц прибыл 2 декабря в Киев с металлическим чемоданом, вызвавшим обсуждения в соцсетях, передает Pravda.Ru. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским журналистка спросила о содержимом багажа, на что Шольц ответил, что в чемодане находятся дорожные принадлежности и белье. Пользователи интернета высказывали различные версии, предполагали, что там могут быть деньги, оружие или даже термос с кофе.
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