Прибывшему на Украину Шольцу с «тайным» чемоданом предрекли путь в никуда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политика Шольца вредит народу Германии, заявила Алтабаева
Политика Шольца вредит народу Германии, заявила Алтабаева Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц, который прибыл в Киев с неанонсированным визитом, придерживается недальновидной политики, что является шагом в никуда. С таким утверждением выступила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Можно только удивиться недальновидности и некомпетентности, неспособности отстаивать собственный суверенитет лиц, которые прорвались к руководству ЕС и отдельных стран Европы. Это путь в никуда», — оценила действия Шольца Алтабаева. Ее слова передает РИА Новости.

Она добавила, что такая поддержка Украины вредит экономике Германии и подрывает доверие граждан к властям. По словам Алтабаевой, эта помощь неэффективна и ведет к глобальным проблемам, поскольку страны, пытающиеся противостоять России, обречены на провал. Она также отметила, что предстоящие выборы в Германии и других странах Европы могут привести к смене политического руководства, не умеющего извлекать уроки из истории.

Олаф Шольц прибыл 2 декабря в Киев с металлическим чемоданом, вызвавшим обсуждения в соцсетях, передает Pravda.Ru. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским журналистка спросила о содержимом багажа, на что Шольц ответил, что в чемодане находятся дорожные принадлежности и белье. Пользователи интернета высказывали различные версии, предполагали, что там могут быть деньги, оружие или даже термос с кофе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Олаф Шольц, который прибыл в Киев с неанонсированным визитом, придерживается недальновидной политики, что является шагом в никуда. С таким утверждением выступила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. «Можно только удивиться недальновидности и некомпетентности, неспособности отстаивать собственный суверенитет лиц, которые прорвались к руководству ЕС и отдельных стран Европы. Это путь в никуда», — оценила действия Шольца Алтабаева. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что такая поддержка Украины вредит экономике Германии и подрывает доверие граждан к властям. По словам Алтабаевой, эта помощь неэффективна и ведет к глобальным проблемам, поскольку страны, пытающиеся противостоять России, обречены на провал. Она также отметила, что предстоящие выборы в Германии и других странах Европы могут привести к смене политического руководства, не умеющего извлекать уроки из истории. Олаф Шольц прибыл 2 декабря в Киев с металлическим чемоданом, вызвавшим обсуждения в соцсетях, передает Pravda.Ru. На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским журналистка спросила о содержимом багажа, на что Шольц ответил, что в чемодане находятся дорожные принадлежности и белье. Пользователи интернета высказывали различные версии, предполагали, что там могут быть деньги, оружие или даже термос с кофе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...