Происшествия ДТП На свердловской трассе Toyota вылетела на встречку и снесла легковушку. Фото 04 декабря 2024 в 10:12 Размер текста - 17 + Один из участников ДТП был пьян (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 17-м километре трассы Ачит — Месягутово в Свердловской области женщина за рулем Toyota вылетела на встречную полосу и сбила отечественную легковушку, которую отбросило в грузовик. В результате аварии пострадали два водителя, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Женщина при обгоне выехала на встречную полосу дороги, где допустила столкновение с машиной ВАЗ-21074, движущейся во встречном направлении, после чего ВАЗ столкнулся с грузовой автомашиной Mitsubishi», — следует из сообщения. Пострадавших водителей Toyota и ВАЗ госпитализировали. Инспекторы ДПС выяснили, что водитель отечественного автомобиля был пьян, однако все участники ДТП были пристегнуты. На данный момент правоохранители проводят проверку. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На 17-м километре трассы Ачит — Месягутово в Свердловской области женщина за рулем Toyota вылетела на встречную полосу и сбила отечественную легковушку, которую отбросило в грузовик. В результате аварии пострадали два водителя, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Женщина при обгоне выехала на встречную полосу дороги, где допустила столкновение с машиной ВАЗ-21074, движущейся во встречном направлении, после чего ВАЗ столкнулся с грузовой автомашиной Mitsubishi», — следует из сообщения. Пострадавших водителей Toyota и ВАЗ госпитализировали. Инспекторы ДПС выяснили, что водитель отечественного автомобиля был пьян, однако все участники ДТП были пристегнуты. На данный момент правоохранители проводят проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям