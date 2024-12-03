03 декабря 2024

На свердловской трассе Toyota вылетела на встречку и снесла легковушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Один из участников ДТП был пьян (архивное фото) Фото:

На 17-м километре трассы Ачит — Месягутово в Свердловской области женщина за рулем Toyota вылетела на встречную полосу и сбила отечественную легковушку, которую отбросило в грузовик. В результате аварии пострадали два водителя, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Женщина при обгоне выехала на встречную полосу дороги, где допустила столкновение с машиной ВАЗ-21074, движущейся во встречном направлении, после чего ВАЗ столкнулся с грузовой автомашиной Mitsubishi», — следует из сообщения. Пострадавших водителей Toyota и ВАЗ госпитализировали.

Инспекторы ДПС выяснили, что водитель отечественного автомобиля был пьян, однако все участники ДТП были пристегнуты. На данный момент правоохранители проводят проверку.

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На 17-м километре трассы Ачит — Месягутово в Свердловской области женщина за рулем Toyota вылетела на встречную полосу и сбила отечественную легковушку, которую отбросило в грузовик. В результате аварии пострадали два водителя, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Женщина при обгоне выехала на встречную полосу дороги, где допустила столкновение с машиной ВАЗ-21074, движущейся во встречном направлении, после чего ВАЗ столкнулся с грузовой автомашиной Mitsubishi», — следует из сообщения. Пострадавших водителей Toyota и ВАЗ госпитализировали. Инспекторы ДПС выяснили, что водитель отечественного автомобиля был пьян, однако все участники ДТП были пристегнуты. На данный момент правоохранители проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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