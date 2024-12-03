На 17-м километре трассы Ачит — Месягутово в Свердловской области женщина за рулем Toyota вылетела на встречную полосу и сбила отечественную легковушку, которую отбросило в грузовик. В результате аварии пострадали два водителя, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Женщина при обгоне выехала на встречную полосу дороги, где допустила столкновение с машиной ВАЗ-21074, движущейся во встречном направлении, после чего ВАЗ столкнулся с грузовой автомашиной Mitsubishi», — следует из сообщения. Пострадавших водителей Toyota и ВАЗ госпитализировали.
Инспекторы ДПС выяснили, что водитель отечественного автомобиля был пьян, однако все участники ДТП были пристегнуты. На данный момент правоохранители проводят проверку.
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