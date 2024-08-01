В ХМАО снизилась прибыль нефтяных компаний

Прибыль нефтяных и газовых компаний ХМАО уменьшилась на 150 миллиардов рублей

02 августа 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

В ХМАО упала прибыль нефтегазодобывающих компаний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прибыль нефтегазодобывающих компаний из ХМАО за пять месяцев 2024 года упала почти на 150 миллиардов рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года. По данным Росстата, с января по май текущего года югорские нефтяники и газовики заработали 759 млрд руб., а в прошлом году этот показатель составлял 907 млрд руб. «Прибыль организаций ХМАО, занимающихся добычей полезных ископаемых, за январь — май 2024 года составила 759639,7 млн руб. Прибыль этих предприятий за январь—май 2023 года — 907096,8 млн рублей», — сообщил агентству URA.RU Росстат. Статистика показала, что самый большой доход за пять месяцев текущего года нефтегазодобывающие компании ХМАО получили в феврале — более 300 млрд рублей, а наименьший в марте — 80 млрд руб. Среднемесячная прибыль недропользователей в 2024 году снизилась до 150 млрд рублей: в 2023 году они получали в среднем 176 млрд рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что в феврале 2024 года нефтегазодобывающие компании ХМАО получили 300 млрд прибыли. За весь 2023 год они заработали 2,1 триллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прибыль нефтегазодобывающих компаний из ХМАО за пять месяцев 2024 года упала почти на 150 миллиардов рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года. По данным Росстата, с января по май текущего года югорские нефтяники и газовики заработали 759 млрд руб., а в прошлом году этот показатель составлял 907 млрд руб. «Прибыль организаций ХМАО, занимающихся добычей полезных ископаемых, за январь — май 2024 года составила 759639,7 млн руб. Прибыль этих предприятий за январь—май 2023 года — 907096,8 млн рублей», — сообщил агентству URA.RU Росстат. Статистика показала, что самый большой доход за пять месяцев текущего года нефтегазодобывающие компании ХМАО получили в феврале — более 300 млрд рублей, а наименьший в марте — 80 млрд руб. Среднемесячная прибыль недропользователей в 2024 году снизилась до 150 млрд рублей: в 2023 году они получали в среднем 176 млрд рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что в феврале 2024 года нефтегазодобывающие компании ХМАО получили 300 млрд прибыли. За весь 2023 год они заработали 2,1 триллиона рублей.