Крупную интернациональную группировку отдадут под суд в Челябинске. Фото, видео

04 декабря 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Дело передано в суд Центрального района Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении 14 членов интернациональной наркогруппировки, обвиняемых в совершении более 40 преступлений. Расследование проводилось сотрудниками 13 отдела ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Собранные материалы уголовного дела направлены в Центральный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. 14 участников преступной ячейки успели совершить более 40 наркопреступлений различной тяжести в Челябинской, Свердловской, Тульской, Ленинградской, Тверской, Воронежской областей, Ставропольский и Краснодарский края», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе операции было изъято более семи килограмм героина, более пяти килограмм метадона, а также 0,8 килограмм опия и 0,5 килограмм гашиша. Помимо наркотиков, был арестован автомобиль Hyundai Solaris и десять миллионов рублей, принадлежащие одному из задержанных членов группировки. В ходе операции был изъят героин, метадон, опий и гашиш Telegram-канал «Полиция Южного Урала» Участники преступной ячейки успели совершить более 40 наркопреступлений различной тяжести Telegram-канал «Полиция Южного Урала» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении 14 членов интернациональной наркогруппировки, обвиняемых в совершении более 40 преступлений. Расследование проводилось сотрудниками 13 отдела ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Собранные материалы уголовного дела направлены в Центральный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. 14 участников преступной ячейки успели совершить более 40 наркопреступлений различной тяжести в Челябинской, Свердловской, Тульской, Ленинградской, Тверской, Воронежской областей, Ставропольский и Краснодарский края», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе операции было изъято более семи килограмм героина, более пяти килограмм метадона, а также 0,8 килограмм опия и 0,5 килограмм гашиша. Помимо наркотиков, был арестован автомобиль Hyundai Solaris и десять миллионов рублей, принадлежащие одному из задержанных членов группировки.