Крупную интернациональную группировку отдадут под суд в Челябинске. Фото, видео

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Дело передано в суд Центрального района Челябинска Фото:

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении 14 членов интернациональной наркогруппировки, обвиняемых в совершении более 40 преступлений. Расследование проводилось сотрудниками 13 отдела ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Собранные материалы уголовного дела направлены в Центральный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. 14 участников преступной ячейки успели совершить более 40 наркопреступлений различной тяжести в Челябинской, Свердловской, Тульской, Ленинградской, Тверской, Воронежской областей, Ставропольский и Краснодарский края», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В ходе операции было изъято более семи килограмм героина, более пяти килограмм метадона, а также 0,8 килограмм опия и 0,5 килограмм гашиша. Помимо наркотиков, был арестован автомобиль Hyundai Solaris и десять миллионов рублей, принадлежащие одному из задержанных членов группировки.

В ходе операции был изъят героин, метадон, опий и гашиш
В ходе операции был изъят героин, метадон, опий и гашиш
Участники преступной ячейки успели совершить более 40 наркопреступлений различной тяжести
Участники преступной ячейки успели совершить более 40 наркопреступлений различной тяжести

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В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении 14 членов интернациональной наркогруппировки, обвиняемых в совершении более 40 преступлений. Расследование проводилось сотрудниками 13 отдела ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Собранные материалы уголовного дела направлены в Центральный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. 14 участников преступной ячейки успели совершить более 40 наркопреступлений различной тяжести в Челябинской, Свердловской, Тульской, Ленинградской, Тверской, Воронежской областей, Ставропольский и Краснодарский края», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе операции было изъято более семи килограмм героина, более пяти килограмм метадона, а также 0,8 килограмм опия и 0,5 килограмм гашиша. Помимо наркотиков, был арестован автомобиль Hyundai Solaris и десять миллионов рублей, принадлежащие одному из задержанных членов группировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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