Бабушкина поставила первую задачу своим новым советникам. Фото

Новый созыв Общественного совета при свердловском заксо разработает кодекс этики

04 декабря 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина провела последнее заседание совета в нынешнем составе Фото: Размик Закарян © URA.RU Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила новому составу Общественного совета при парламенте разработать кодекс этики, опираясь на опыт членов Общественной палаты РФ. Об этом она заявила 4 декабря в ходе последнего заседания совета при старом составе, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «Новому составу Общественного совета необходимо будет принять достаточно серьезные решения: внести в положение об Общественном совете вопросы о кодексе этики членов. Предлагаю за основу взять кодекс этики членов Общественной палаты Российской Федерации. Там серьезные требования: от этических норм и правил поведения до сведений о доходах», — сказала Бабушкина. Парламентарий также подвела итоги трехлетней работы состава совета и поблагодарила его. «Нам с вами удалось многое сделать, и вам большое спасибо за это», — обратилась она к советникам. Новый состав Общественного совета при заксо Бабушкина утвердила 29 ноября, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина. Состав советников собирается на три года. За его формирование отвечает комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, которым руководит Михаил Зубарев. Фото: управление информполитики парламента Фото: управление информполитики парламента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила новому составу Общественного совета при парламенте разработать кодекс этики, опираясь на опыт членов Общественной палаты РФ. Об этом она заявила 4 декабря в ходе последнего заседания совета при старом составе, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «Новому составу Общественного совета необходимо будет принять достаточно серьезные решения: внести в положение об Общественном совете вопросы о кодексе этики членов. Предлагаю за основу взять кодекс этики членов Общественной палаты Российской Федерации. Там серьезные требования: от этических норм и правил поведения до сведений о доходах», — сказала Бабушкина. Парламентарий также подвела итоги трехлетней работы состава совета и поблагодарила его. «Нам с вами удалось многое сделать, и вам большое спасибо за это», — обратилась она к советникам. Новый состав Общественного совета при заксо Бабушкина утвердила 29 ноября, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина. Состав советников собирается на три года. За его формирование отвечает комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, которым руководит Михаил Зубарев.