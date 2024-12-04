Бабушкина поставила первую задачу своим новым советникам. Фото

Новый созыв Общественного совета при свердловском заксо разработает кодекс этики
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Заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Екатеринбург, бабушкина людмила
Людмила Бабушкина провела последнее заседание совета в нынешнем составе Фото:

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила новому составу Общественного совета при парламенте разработать кодекс этики, опираясь на опыт членов Общественной палаты РФ. Об этом она заявила 4 декабря в ходе последнего заседания совета при старом составе, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента.

«Новому составу Общественного совета необходимо будет принять достаточно серьезные решения: внести в положение об Общественном совете вопросы о кодексе этики членов. Предлагаю за основу взять кодекс этики членов Общественной палаты Российской Федерации. Там серьезные требования: от этических норм и правил поведения до сведений о доходах», — сказала Бабушкина.

Парламентарий также подвела итоги трехлетней работы состава совета и поблагодарила его. «Нам с вами удалось многое сделать, и вам большое спасибо за это», — обратилась она к советникам.

Новый состав Общественного совета при заксо Бабушкина утвердила 29 ноября, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина. Состав советников собирается на три года. За его формирование отвечает комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, которым руководит Михаил Зубарев.

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Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручила новому составу Общественного совета при парламенте разработать кодекс этики, опираясь на опыт членов Общественной палаты РФ. Об этом она заявила 4 декабря в ходе последнего заседания совета при старом составе, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «Новому составу Общественного совета необходимо будет принять достаточно серьезные решения: внести в положение об Общественном совете вопросы о кодексе этики членов. Предлагаю за основу взять кодекс этики членов Общественной палаты Российской Федерации. Там серьезные требования: от этических норм и правил поведения до сведений о доходах», — сказала Бабушкина. Парламентарий также подвела итоги трехлетней работы состава совета и поблагодарила его. «Нам с вами удалось многое сделать, и вам большое спасибо за это», — обратилась она к советникам. Новый состав Общественного совета при заксо Бабушкина утвердила 29 ноября, включив туда три новые фамилии — юриста Алексея Белова, экс-представителя губернатора в парламенте Виктора Миронова и председателя Совета ветеранов регионального ФСБ, генерал-майора Владимира Крупкина. Состав советников собирается на три года. За его формирование отвечает комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, которым руководит Михаил Зубарев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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