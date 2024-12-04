04 декабря 2024

Челябинские квартиры-студии резко подорожали за две недели. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость «квадрата» во вторичных квартирах студиях составляет 97 665 рублей
Стоимость «квадрата» во вторичных квартирах студиях составляет 97 665 рублей Фото:

В Челябинске с 7 по 21 ноября квартиры-студии на вторичном рынке подорожали на 10% до 97 665 рублей за квадратный метр. За год стоимость «квадрата» данной недвижимости увеличилась на 1 500 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 7 по 21 ноября квартиры-студии выросли в цене на 10%. На данный момент их стоимость составляет 97 665 рублей за квадратный метр. Цена квадратного метра выросла на 1 500 рублей», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate».

При этом в Челябинске и пригороде можно приобрести недорогие бюджетные квартиры-студии в новостройках за 107-120 тысяч рублей за квадратный метр. Так, стоимость студий в жилом комплексе «НиксЛайн» на данный момент составляет 107 тысяч рублей за «квадрат».

В ЖК «Конфетти» и «Вишевая горка», расположенных в поселке Западный Сосновского района Челябинской области подобную недвижимость можно приобрести по 113 тысяч рублей за квадратный метр. В ЖК «Притяжение» покупателю студия обойдется в 120 тысяч рублей за «квадрат».

В Челябинске стоимость квартир-студий в ноябре 2024 года выросла на 10%
В Челябинске стоимость квартир-студий в ноябре 2024 года выросла на 10%
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В Челябинске с 7 по 21 ноября квартиры-студии на вторичном рынке подорожали на 10% до 97 665 рублей за квадратный метр. За год стоимость «квадрата» данной недвижимости увеличилась на 1 500 рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 7 по 21 ноября квартиры-студии выросли в цене на 10%. На данный момент их стоимость составляет 97 665 рублей за квадратный метр. Цена квадратного метра выросла на 1 500 рублей», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate». При этом в Челябинске и пригороде можно приобрести недорогие бюджетные квартиры-студии в новостройках за 107-120 тысяч рублей за квадратный метр. Так, стоимость студий в жилом комплексе «НиксЛайн» на данный момент составляет 107 тысяч рублей за «квадрат». В ЖК «Конфетти» и «Вишевая горка», расположенных в поселке Западный Сосновского района Челябинской области подобную недвижимость можно приобрести по 113 тысяч рублей за квадратный метр. В ЖК «Притяжение» покупателю студия обойдется в 120 тысяч рублей за «квадрат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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