В Челябинске с 7 по 21 ноября квартиры-студии на вторичном рынке подорожали на 10% до 97 665 рублей за квадратный метр. За год стоимость «квадрата» данной недвижимости увеличилась на 1 500 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 7 по 21 ноября квартиры-студии выросли в цене на 10%. На данный момент их стоимость составляет 97 665 рублей за квадратный метр. Цена квадратного метра выросла на 1 500 рублей», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate».
При этом в Челябинске и пригороде можно приобрести недорогие бюджетные квартиры-студии в новостройках за 107-120 тысяч рублей за квадратный метр. Так, стоимость студий в жилом комплексе «НиксЛайн» на данный момент составляет 107 тысяч рублей за «квадрат».
В ЖК «Конфетти» и «Вишевая горка», расположенных в поселке Западный Сосновского района Челябинской области подобную недвижимость можно приобрести по 113 тысяч рублей за квадратный метр. В ЖК «Притяжение» покупателю студия обойдется в 120 тысяч рублей за «квадрат».
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