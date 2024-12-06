В Нижневартовске мужчину сбили прямо на пешеходном переходе
В Нижневартовске (ХМАО) пикап наехал на мужчину, шедшего по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. По сообщениям очевидцев, пострадавший госпитализирован в бессознательном состоянии после столкновения, из-за которого отлетел на 100 метров.
«Напротив остановки „Медколледж“ сбили мужчину средней комплекции. Скорая увезла без сознания… Сбил молодой джегит… Мужчина переходил дорогу на светофоре на зеленый. От удара отлетел на 100 метров», — написали в чате «10в микрорайона» в Viber.
URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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