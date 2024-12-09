Бастрыкин раскрыл схему легализации 5 млрд рублей сотрудниками МВД

Бастрыкин: взяточники из МВД легализовали деньги через покупку ценного имущества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
У одного взяточника из МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей, рассказал Бастрыкин Фото:

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в крупномасштабном взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей и находящиеся в бегах, легализовали часть присвоенных средств через покупку ценных бумаг, драгоценностей и недвижимости. Об этом в сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Бастрыкин также подчеркнул, что работа по установлению местонахождения Сатюкова и Соколова продолжается, принимаются все необходимые меры для их экстрадиции. Это дело продолжает оставаться в зоне особого внимания следственных органов.

Сатюков и Соколов находятся в бегах за границей, оставили в России свои семьи. Имущество родственников арестовано, а их банковские счета заморожены. Также по данным СКР, у одного из взяточников из МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в крупномасштабном взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей и находящиеся в бегах, легализовали часть присвоенных средств через покупку ценных бумаг, драгоценностей и недвижимости. Об этом в сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников», — сказал он в беседе с РИА Новости. Бастрыкин также подчеркнул, что работа по установлению местонахождения Сатюкова и Соколова продолжается, принимаются все необходимые меры для их экстрадиции. Это дело продолжает оставаться в зоне особого внимания следственных органов. Сатюков и Соколов находятся в бегах за границей, оставили в России свои семьи. Имущество родственников арестовано, а их банковские счета заморожены. Также по данным СКР, у одного из взяточников из МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...