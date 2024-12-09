Бастрыкин раскрыл схему легализации 5 млрд рублей сотрудниками МВД

Бастрыкин: взяточники из МВД легализовали деньги через покупку ценного имущества

09 декабря 2024 в 07:01 Размер текста - 17 +

У одного взяточника из МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей, рассказал Бастрыкин Фото: Следственный комитет РФ Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в крупномасштабном взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей и находящиеся в бегах, легализовали часть присвоенных средств через покупку ценных бумаг, драгоценностей и недвижимости. Об этом в сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников», — сказал он в беседе с РИА Новости. Бастрыкин также подчеркнул, что работа по установлению местонахождения Сатюкова и Соколова продолжается, принимаются все необходимые меры для их экстрадиции. Это дело продолжает оставаться в зоне особого внимания следственных органов. Сатюков и Соколов находятся в бегах за границей, оставили в России свои семьи. Имущество родственников арестовано, а их банковские счета заморожены. Также по данным СКР, у одного из взяточников из МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в крупномасштабном взяточничестве на сумму пять миллиардов рублей и находящиеся в бегах, легализовали часть присвоенных средств через покупку ценных бумаг, драгоценностей и недвижимости. Об этом в сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Часть из этих денег Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов легализовали путем конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, в том числе за пределами РФ, оформленных как на самих обвиняемых, так и на их родственников», — сказал он в беседе с РИА Новости. Бастрыкин также подчеркнул, что работа по установлению местонахождения Сатюкова и Соколова продолжается, принимаются все необходимые меры для их экстрадиции. Это дело продолжает оставаться в зоне особого внимания следственных органов. Сатюков и Соколов находятся в бегах за границей, оставили в России свои семьи. Имущество родственников арестовано, а их банковские счета заморожены. Также по данным СКР, у одного из взяточников из МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей.