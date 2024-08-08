Экс-сотрудники МВД, обвиняемые во взяточничестве, оставили семьи без имущества

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Экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов оставили своих родственников с замороженными счетами
Экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов оставили своих родственников с замороженными счетами Фото:

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в получении взяток на сумму в пять миллиардов рублей и скрывающиеся за пределами страны, оставили в России своих родственников с арестованными имуществом и замороженными счетами. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Суд наложил арест на одно жилое и два нежилых помещения, а также на 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых», — заявил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов. Также арестовано пять нежилых помещений брата обвиняемого.

Оба экс-сотрудника МВД в настоящее время числятся в международном розыске. Сатюкову инкриминируют получение взяток в особо крупном размере, а Соколову — посредничество в этом преступлении. Согласно информации, Сатюков с марта по октябрь 2019 года получал взятки в виде криптовалюты, эквивалентной почти пяти миллиардам рублей.

Ранее был заочно арестован Георгий Сатюков, который занимал должность начальника отдела Бюро специальных и технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в августе 2023 года. В рамках этого дела также фигурирует его коллега Дмитрий Соколов, которого следователи считают посредником в проводимых операциях.

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Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в получении взяток на сумму в пять миллиардов рублей и скрывающиеся за пределами страны, оставили в России своих родственников с арестованными имуществом и замороженными счетами. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Суд наложил арест на одно жилое и два нежилых помещения, а также на 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых», — заявил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов. Также арестовано пять нежилых помещений брата обвиняемого. Оба экс-сотрудника МВД в настоящее время числятся в международном розыске. Сатюкову инкриминируют получение взяток в особо крупном размере, а Соколову — посредничество в этом преступлении. Согласно информации, Сатюков с марта по октябрь 2019 года получал взятки в виде криптовалюты, эквивалентной почти пяти миллиардам рублей. Ранее был заочно арестован Георгий Сатюков, который занимал должность начальника отдела Бюро специальных и технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в августе 2023 года. В рамках этого дела также фигурирует его коллега Дмитрий Соколов, которого следователи считают посредником в проводимых операциях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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