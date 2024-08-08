Экс-сотрудники МВД, обвиняемые во взяточничестве, оставили семьи без имущества

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в получении взяток на сумму в пять миллиардов рублей и скрывающиеся за пределами страны, оставили в России своих родственников с арестованными имуществом и замороженными счетами. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Суд наложил арест на одно жилое и два нежилых помещения, а также на 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых», — заявил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов. Также арестовано пять нежилых помещений брата обвиняемого.
Оба экс-сотрудника МВД в настоящее время числятся в международном розыске. Сатюкову инкриминируют получение взяток в особо крупном размере, а Соколову — посредничество в этом преступлении. Согласно информации, Сатюков с марта по октябрь 2019 года получал взятки в виде криптовалюты, эквивалентной почти пяти миллиардам рублей.
Ранее был заочно арестован Георгий Сатюков, который занимал должность начальника отдела Бюро специальных и технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в августе 2023 года. В рамках этого дела также фигурирует его коллега Дмитрий Соколов, которого следователи считают посредником в проводимых операциях.
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