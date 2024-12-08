Бастрыкин: у взяточника из МВД арестовали имущество на 2,1 млрд рублей

В рамках расследования уголовного дела против бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении взятки на сумму пять миллиардов рублей, арестовано имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«По уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения управления „К “ Бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгия Сатюкова наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей», — сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости. Согласно информации от следователей, Сатюков стал получателем взятки в размере пяти миллиардов рублей в форме криптовалют Биткоин и Эфириум. Взятка была передана администратором криптобиржи в обмен на его защиту и поддержку.
Как уточнил глава СК, Сатюков вместе со своим соучастником Дмитрием Соколовым произвели легализацию части средств, конвертировав их в наличные деньги. Полученные средства были использованы для приобретения ювелирных изделий, ценных бумаг и другого имущества, включая активы за рубежом. В настоящее время следователи применяют меры определения местонахождения Сатюкова и Соколова с целью их последующей экстрадиции, добавил Александр Бастрыкин.
Ранее URA.RU писало о том, что экс-сотрудники МВД Сатюков и Соколов оставили семьи без имущества. Георгий Сатюков был заочно арестован. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в августе 2023 года. Дмитрия Соколова следователи считают посредником в проводимых операциях.
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