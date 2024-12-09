Губернатор ХМАО анонсировал новый проект для поддержки участников СВО

Ветеранов СВО будут обучать для управленческих должностей в правительстве ХМАО
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Кухарук запустит проект для обучения ветеранов СВО управленческим компетенциям
Кухарук запустит проект для обучения ветеранов СВО управленческим компетенциям Фото:

В ХМАО с начала 2025 года запустят новый образовательный проект «Герои Югры». С его помощью участники СВО смогут пройти обучение для того, чтобы быть зачисленными в кадровый резерв управленцев округа. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«В 2025 году запускаем образовательный проект „Герои Югры“. Программа рассчитана на участников и ветеранов СВО, которые готовы получить необходимые компетенции и знания, чтобы быть зачисленными в резерв управленческих кадров округа. Это наши будущие управленцы, те, кто будет работать в учреждениях муниципального и регионального уровня, кто сегодня готов прийти на государственную, муниципальную службу. Обучение стартует в начале следующего года», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Это решение было обсуждено сегодня — 9 декабря — на встрече с участниками СВО. Там же глава региона вручил благодарственные письма от губернатора и знаки «Народный фронт. Все для Победы» бойцам, спасателям, общественникам и добровольцам. Награды получили югорчане, проявившие мужество и неравнодушие к людям, оказавшимся в беде, а также занимавшиеся патриотическим воспитанием детей и молодежи. «Поздравляю с заслуженными наградами!» — написал Кухарук.

Ветеран СВО Руслан Александров стал главой Березовского района ХМАО. Назначение мэром участника специальной военной операции на должности мэра является первым прецедентом в России.

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В ХМАО с начала 2025 года запустят новый образовательный проект «Герои Югры». С его помощью участники СВО смогут пройти обучение для того, чтобы быть зачисленными в кадровый резерв управленцев округа. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. «В 2025 году запускаем образовательный проект „Герои Югры“. Программа рассчитана на участников и ветеранов СВО, которые готовы получить необходимые компетенции и знания, чтобы быть зачисленными в резерв управленческих кадров округа. Это наши будущие управленцы, те, кто будет работать в учреждениях муниципального и регионального уровня, кто сегодня готов прийти на государственную, муниципальную службу. Обучение стартует в начале следующего года», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Это решение было обсуждено сегодня — 9 декабря — на встрече с участниками СВО. Там же глава региона вручил благодарственные письма от губернатора и знаки «Народный фронт. Все для Победы» бойцам, спасателям, общественникам и добровольцам. Награды получили югорчане, проявившие мужество и неравнодушие к людям, оказавшимся в беде, а также занимавшиеся патриотическим воспитанием детей и молодежи. «Поздравляю с заслуженными наградами!» — написал Кухарук. Ветеран СВО Руслан Александров стал главой Березовского района ХМАО. Назначение мэром участника специальной военной операции на должности мэра является первым прецедентом в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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