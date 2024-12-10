На челябинском агрокомплексе «Утиные фермы» продлили конкурсное производство

© Служба новостей «URA.RU»
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«Утиные фермы» продолжат банкротить до июня
«Утиные фермы» продолжат банкротить до июня Фото:

На обанкроченном агрокомплексе «Утиные фермы» в Красноармейском районе (Челябинская область) продлили конкурсное производство. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процедура продлится до 7 июня 2025 года.

«Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника — ООО „Утиные Фермы“ до 07 июня 2025 года. Полномочия конкурсного управляющего Сергея Сидорова действительны до даты завершения конкурсного производства», — указал суд в определении (имеется в распоряжении URA.RU).

Отчет Сидорова суд заслушает 29 мая. Конкурсный управляющий должен представить сведения о результатах процедуры и финансов. Также потребуется отчитаться о продаже активов, размерах погашенных требований.

Другим определением суд в очередной раз отказался утверждать предложенный вариант мирового соглашения от 26 сентября. В нем предлагалось прекратить конкурсное производство.

«Кредиторами было доведено до суда, что финансирование будет осуществляться за счет третьего лица, инвестора ООО „Союзпромптица“. Денежные средства для финансирования возобновлении производства общество планирует привлечь в виде кредита. Сумма кредита составляет 1,67 млрд рублей. Льготная ставка кредита — 12% в год. Она представляется несколько сомнительной с учетом действующей ставки рефинансирования», — отметил суд.

Финансировать работу предполагалось за счет кредитов и текущей деятельности. Для ее проведения предполагалось принять 284 человека, однако суд усомнился в том, что при сложившемся дефиците кадров это реально. До банкротства на предприятии работало 94 человека. Сомнительным показался и тот факт, что поддержавшие заключение соглашения кредиторы рассчитывали выпускать ежегодно 21 тысячу тонн продукции, хотя ранее производилось только 4,5 тысячи тонн.

В ноябре Сидоров провел торги. Победителем которых стала компания холдинга «Черкизово» — «Куриное царство». Второй участник, ПКЗ «Дубровский», участвовать в аукционе не стал. Имущество продано за 850 млн рублей.

«Утиные фермы» открылись в 2014 году. В феврале 2019 года компанию арбитраж признал банкротом. Активы продавали пять раз, проведенные осенью 2024 года торги стали шестыми по счету.

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На обанкроченном агрокомплексе «Утиные фермы» в Красноармейском районе (Челябинская область) продлили конкурсное производство. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процедура продлится до 7 июня 2025 года. «Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника — ООО „Утиные Фермы“ до 07 июня 2025 года. Полномочия конкурсного управляющего Сергея Сидорова действительны до даты завершения конкурсного производства», — указал суд в определении (имеется в распоряжении URA.RU). Отчет Сидорова суд заслушает 29 мая. Конкурсный управляющий должен представить сведения о результатах процедуры и финансов. Также потребуется отчитаться о продаже активов, размерах погашенных требований. Другим определением суд в очередной раз отказался утверждать предложенный вариант мирового соглашения от 26 сентября. В нем предлагалось прекратить конкурсное производство. «Кредиторами было доведено до суда, что финансирование будет осуществляться за счет третьего лица, инвестора ООО „Союзпромптица“. Денежные средства для финансирования возобновлении производства общество планирует привлечь в виде кредита. Сумма кредита составляет 1,67 млрд рублей. Льготная ставка кредита — 12% в год. Она представляется несколько сомнительной с учетом действующей ставки рефинансирования», — отметил суд. Финансировать работу предполагалось за счет кредитов и текущей деятельности. Для ее проведения предполагалось принять 284 человека, однако суд усомнился в том, что при сложившемся дефиците кадров это реально. До банкротства на предприятии работало 94 человека. Сомнительным показался и тот факт, что поддержавшие заключение соглашения кредиторы рассчитывали выпускать ежегодно 21 тысячу тонн продукции, хотя ранее производилось только 4,5 тысячи тонн. В ноябре Сидоров провел торги. Победителем которых стала компания холдинга «Черкизово» — «Куриное царство». Второй участник, ПКЗ «Дубровский», участвовать в аукционе не стал. Имущество продано за 850 млн рублей. «Утиные фермы» открылись в 2014 году. В феврале 2019 года компанию арбитраж признал банкротом. Активы продавали пять раз, проведенные осенью 2024 года торги стали шестыми по счету.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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