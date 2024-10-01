Челябинский суд отказался утверждать мировое соглашение кредиторов «Утиных ферм»

Арбитражный суд Челябинской области отказался признать действительным мировое соглашение кредиторов обанкроченного агрокомплекса «Утиные фермы». Как следует из материалов суда, в течение трех недель пройдут торги по продаже имущества. Начальная цена составит 308,5 млн рублей.
«Признать недействительным решение собрания кредиторов должника ООО „Утиные фермы“, принятое 26 июля 2024 года по дополнительному вопросу повестки дня об утверждении мирового соглашения. В удовлетворении ходатайства об утверждении мирового соглашения отказать», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
В сентябре было принято мировое соглашение в новой редакции, однако суд его рассматривать не стал. Причиной стало то, что собрание состоялось незадолго до судебного заседания, и участники не имели достаточного времени на ознакомление с материалами и подачу возражений при их наличии.
Рассмотреть вопрос о мировом соглашении в июле кредиторы решили голосованием. В пользу предложения одного из кредиторов было подано 76,8% голосов. Те же участники следом проголосовали за само соглашение. Однако кредитор «Кольцовский комбикормовый завод» при поддержке МИФНС № 10 и третьих лиц а ООО «ПКЗ „Дубровский“ и АО „Куриное царство“ возразил. В качестве доводов было указано то, что вопрос о заключении соглашения был внесен дополнительно, заблаговременно с документами ознакомиться возможности не было.
Суд также усомнился в исполнимости условий документа. По нему до 2027 года предоставляется отсрочка по платежам с тем, чтобы затем расплачиваться с кредиторами постепенно: по 25% каждый год с аннулированием пени и частичным погашением требований зареестровых кредиторов. В соглашении отсутствует ответ на вопрос о том, как закрывать текущие обязательства в сумме 100 млн рублей. Среди них задолженность по зарплате и подоходному налогу.
Теперь конкурсный управляющий Сергей Сидоров обязан провести конкурс, где лично должны присутствовать потенциальные покупатели, представляющие агрохолдинги «Равис» и «Черкизово». Критерием выбора победителя должен стать максимум предложенной цены.
«Утиные фермы» заработали в 2014 году, но пять лет спустя, в феврале 2019 года, были признаны банкротами. Их имущество прошло через четыре аукциона, однако после пятого аукциона результаты были оспорены. В результате на передачу активов в аренду было наложено обеспечение до разрешения спора, а деньги вернули покупателю. Торги по реализации имущества «Утиных ферм» состоялись в марте 2023 года. Победителем стала компания «Ресурс Плюс» из Башкортостана, которая выиграла аукцион с ценой в 305 млн рублей. Договор был заключен с Курбонжоном Джамоловым, который имел преимущественное право на выкуп.
В новой редакции кредиторы утвердили мировое соглашение 26 сентября. Очередное собрание назначено на 16 октября. Одним из вопросов, согласно информации «Федресурса», заявлен запрет заключать договор купли-продажи имущество до его представления в суд. Конкурсное производство ведется до 5 декабря. Продлили его в июне.
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