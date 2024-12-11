Минюст РФ предложил ограничить взыскание долгов с россиян

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Суд в Кемерово. Кемерово, приставы
Предлагается сделать годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами Фото:

Минюст РФ предложил новый законопроект. Он направлен на ограничение возможности взыскания долгов с граждан России.

«Минюст предложил существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций (МФО) и банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов», — передает содержание законопроекта РБК. Согласно документу, кредиторы не смогут передавать дебиторскую задолженность судебным приставам в течение года после ее возникновения.

Также планируется введение оплаты за услуги приставов для профессиональных взыскателей. Эти изменения касаются поправок к законам «О взыскании долгов физлиц» и «Об исполнительном производстве». Минюст считает, что нововведения способствуют улучшению досудебного урегулирования споров и уменьшению нагрузки на приставов, а также увеличат неналоговые доходы бюджета.

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Минюст РФ предложил новый законопроект. Он направлен на ограничение возможности взыскания долгов с граждан России. «Минюст предложил существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций (МФО) и банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов», — передает содержание законопроекта РБК. Согласно документу, кредиторы не смогут передавать дебиторскую задолженность судебным приставам в течение года после ее возникновения. Также планируется введение оплаты за услуги приставов для профессиональных взыскателей. Эти изменения касаются поправок к законам «О взыскании долгов физлиц» и «Об исполнительном производстве». Минюст считает, что нововведения способствуют улучшению досудебного урегулирования споров и уменьшению нагрузки на приставов, а также увеличат неналоговые доходы бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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