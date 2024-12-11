Минюст РФ предложил ограничить взыскание долгов с россиян

11 декабря 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Предлагается сделать годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами Фото: Максим Серков © URA.RU Минюст РФ предложил новый законопроект. Он направлен на ограничение возможности взыскания долгов с граждан России. «Минюст предложил существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций (МФО) и банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов», — передает содержание законопроекта РБК. Согласно документу, кредиторы не смогут передавать дебиторскую задолженность судебным приставам в течение года после ее возникновения. Также планируется введение оплаты за услуги приставов для профессиональных взыскателей. Эти изменения касаются поправок к законам «О взыскании долгов физлиц» и «Об исполнительном производстве». Минюст считает, что нововведения способствуют улучшению досудебного урегулирования споров и уменьшению нагрузки на приставов, а также увеличат неналоговые доходы бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст РФ предложил новый законопроект. Он направлен на ограничение возможности взыскания долгов с граждан России. «Минюст предложил существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций (МФО) и банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов», — передает содержание законопроекта РБК. Согласно документу, кредиторы не смогут передавать дебиторскую задолженность судебным приставам в течение года после ее возникновения. Также планируется введение оплаты за услуги приставов для профессиональных взыскателей. Эти изменения касаются поправок к законам «О взыскании долгов физлиц» и «Об исполнительном производстве». Минюст считает, что нововведения способствуют улучшению досудебного урегулирования споров и уменьшению нагрузки на приставов, а также увеличат неналоговые доходы бюджета.