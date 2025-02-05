Хулиган из «Гринвича», рвущийся на свободу, оказался злостным нарушителем в СИЗО

Осужденный за стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» уроженец Азербайджана Рази Халилов, который рвется на свободу, оказался злостным нарушителем порядка в СИЗО. За время, пока он ожидает апелляцию, его помещали в карцер на 49 суток. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
По его данным, Халилов с момента вынесения обвинительного приговора (с 17 сентября 2024-го) успел побывать в екатеринбургском СИЗО-1, а затем попал в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора) при ИК-47 в Каменске-Уральском. За это время Рази получил восемь взысканий.
«Его отправляли в карцер на 26 суток за хранение запрещенных предметов. Еще 23 дня в карцере он провел, потому что отказался представиться сотруднику учреждения, не занимался уборкой, спал в неположенное время и вел переговоры с другими арестантами на прогулке. Еще у него есть два выговора за мат и за сон в дневное время», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники ПФРСИ характеризуют Халилова с отрицательной стороны. «Его называют импульсивным, уклоняющимся от занятий с психологом. Он не придерживается общих правил и норм. Создает конфликтные ситуации, провоцирует сокамерников. Но при этом Рази умудряется жаловаться на одиночество, а также может проявлять сентиментальность и плаксивость», — описал его источник.
Эпизод, после которого Халилов получил четыре года колонии, произошел в «Гринвиче» в ноябре 2023-го. По версии следствия, Рази поругался со своим знакомым Гусейном Аллахвердиевым и достал пистолет. Оружие вытащил и второй оппонент. Им вменили статью 213 УК РФ (Хулиганство) и отправили под стражу. Их адвокаты обжаловали приговор, сейчас в облсуде рассматривают апелляции. Следующее заседание пройдет 6 февраля.
Халилов, находясь под стражей, успел попасть в скандал. 1 ноября 2024-го в СМИ появилась запись с азербайджанской свадьбы, на которую Рази подключился по видео.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!