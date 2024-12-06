Главную елку Челябинска установили на площади Революции. Видео

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На площади устанавливают конструкцию для будущих ледяных горок, работает техника
На площади устанавливают конструкцию для будущих ледяных горок, работает техника Фото:

В Челябинске на площади Революции началась установка новогодней елки. На главной площади уже появился каркас с ветвями ели. Как передает корреспондент URA.RU, на месте ледового городка также продолжается монтаж горок.

«Главную городскою елку почти установили. Каркас расположили в центре площади. На месте работает техника», — сообщил корреспондент.

Первый лед на главную площадь Челябинска привезли 5 декабря. Темой городка в 2025 году стал «Остров сокровищ». Ее выбрали с помощью голосования жителей. Ледяные фигуры обещают поставить к середине декабря. Также вокруг городской елки должны появится горки и расширенная зона фудкорта.

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В Челябинске на площади Революции началась установка новогодней елки. На главной площади уже появился каркас с ветвями ели. Как передает корреспондент URA.RU, на месте ледового городка также продолжается монтаж горок. «Главную городскою елку почти установили. Каркас расположили в центре площади. На месте работает техника», — сообщил корреспондент. Первый лед на главную площадь Челябинска привезли 5 декабря. Темой городка в 2025 году стал «Остров сокровищ». Ее выбрали с помощью голосования жителей. Ледяные фигуры обещают поставить к середине декабря. Также вокруг городской елки должны появится горки и расширенная зона фудкорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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