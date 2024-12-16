В ХМАО суд наказал многодетного отца за пропаганду нацизма и дискредитацию ВС РФ

Городской суд Лангепаса (ХМАО) дважды оштрафовал отца троих детей за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ. Информация об этом размещена в базе данных суда.
«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», — сообщается в базе данных. Суд вынес приговор югорчанину за оскорбительные комментарии в соцсети «Вконтакте» в адрес вооруженных сил, освобождающих Курскую область.
Второй раз мужчина был оштрафован на две тысячи рублей. Он разместил в соцсети фотографию с изображением нацистской символики, что было квалифицировано судом как публичное демонстрирование запрещенной атрибутики.
Ранее Сургутский районный суд вынес приговор югорчанину за дискредитацию ВС РФ, которые защищают Курскую область. Ему был назначен штраф в 30 000 рублей.
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