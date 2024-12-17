Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест

Суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову на три месяца. Заседание по его делу проходило в закрытом режиме.
«Продлить срок ареста, наложенного на имущество сроком на 3 месяца, то есть до 23 марта 2025 года, с сохранением установленных ранее запретов», — говорится в решении суда, передает корреспондент «Известий». Иванов обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 млрд рублей.
По данным следствия, он вступил в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и заключал с ними контракты взамен незаконного личного вознаграждения. Кроме того, бывшему замминистру вменяется получение взяток за преференции при строительстве трех кадетских корпусов, что привело к ущербу государству более чем на 2,18 млрд рублей.
Ранее судебные органы наложили арест на транспортные средства и водный транспорт, принадлежащие Иванову. В список арестованных транспортных средств входят такие автомобили, как Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG. Кроме того, было арестовано маломерное моторное судно Aluma Storm модели 577, ценность которого оценивается более чем в 5 миллионов рублей, передает RT.
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