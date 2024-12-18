Mash: раскрыт возможный сообщник убийцы Кириллова

Mash: спецслужбы РФ вышли на организатора убийства Кириллова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одним из сообщников убийц Кириллова может быть куратор СБУ
Одним из сообщников убийц Кириллова может быть куратор СБУ Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Спецслужбы России продолжают расследование убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и вышли на след возможного организатора преступления. Предположительно, им является куратор СБУ с позывным «Морбиус». Он также подозревается в создании тайников с взрывчаткой, предназначенной для диверсий.

«Морбиусом он назвался в честь вампира из киновселенной Marvel, людей вербовал в приватном приложении Session. Давал задания, устраивал тайники с оружием и взрывчаткой, скидывал собранную на жертв информацию. Обещал доллары и ВНЖ в Евросоюзе за успешное выполнение задачи», — сообщает telegram-канал Mash. 

Один из тайников, организованных Морбиусом, был обнаружен летом в Тамбовской области. В нем нашли более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников. Спецслужбы полагают, что все эти материалы предназначались для проведения диверсий в московском регионе.

17 декабря в Москве произошло убийство начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника. Злоумышленники использовали взрывное устройство, скрытое в электросамокате возле дома генерала, которое было активировано дистанционно. В настоящее время полиция задержала двух подозреваемых, которым, как сообщается, были обещаны денежные вознаграждения за выполнение этого преступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецслужбы России продолжают расследование убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и вышли на след возможного организатора преступления. Предположительно, им является куратор СБУ с позывным « Морбиус» . Он также подозревается в создании тайников с взрывчаткой, предназначенной для диверсий. «Морбиусом он назвался в честь вампира из киновселенной Marvel, людей вербовал в приватном приложении Session. Давал задания, устраивал тайники с оружием и взрывчаткой, скидывал собранную на жертв информацию. Обещал доллары и ВНЖ в Евросоюзе за успешное выполнение задачи», — сообщает telegram-канал Mash.  Один из тайников, организованных Морбиусом, был обнаружен летом в Тамбовской области. В нем нашли более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников. Спецслужбы полагают, что все эти материалы предназначались для проведения диверсий в московском регионе. 17 декабря в Москве произошло убийство начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника. Злоумышленники использовали взрывное устройство, скрытое в электросамокате возле дома генерала, которое было активировано дистанционно. В настоящее время полиция задержала двух подозреваемых, которым, как сообщается, были обещаны денежные вознаграждения за выполнение этого преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...