Mash: раскрыт возможный сообщник убийцы Кириллова

Спецслужбы России продолжают расследование убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и вышли на след возможного организатора преступления. Предположительно, им является куратор СБУ с позывным «Морбиус». Он также подозревается в создании тайников с взрывчаткой, предназначенной для диверсий.
«Морбиусом он назвался в честь вампира из киновселенной Marvel, людей вербовал в приватном приложении Session. Давал задания, устраивал тайники с оружием и взрывчаткой, скидывал собранную на жертв информацию. Обещал доллары и ВНЖ в Евросоюзе за успешное выполнение задачи», — сообщает telegram-канал Mash.
Один из тайников, организованных Морбиусом, был обнаружен летом в Тамбовской области. В нем нашли более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников. Спецслужбы полагают, что все эти материалы предназначались для проведения диверсий в московском регионе.
17 декабря в Москве произошло убийство начальника Войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника. Злоумышленники использовали взрывное устройство, скрытое в электросамокате возле дома генерала, которое было активировано дистанционно. В настоящее время полиция задержала двух подозреваемых, которым, как сообщается, были обещаны денежные вознаграждения за выполнение этого преступления.
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