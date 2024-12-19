Путин рассказал, что смотрит со своими близкими малышами

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что смотрит патриотическое кино с близкими
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что смотрит со своими близкими малышами патриотические мультфильмы и кино. Об этом он заявил на «Прямой линии».
«Я сам смотрю со своими близкими малышами патриотические мультики и кино», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Так глава государства ответил на вопрос о ситуации с киноиндустрией в стране.
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