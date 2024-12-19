Путин рассказал, что смотрит со своими близкими малышами

Путин смотрит патриотическое кино и мультфильмы со своими близкими малышами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава РФ Владимир Путин сообщил, что смотрит патриотическое кино с близкими
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что смотрит патриотическое кино с близкими Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что смотрит со своими близкими малышами патриотические мультфильмы и кино. Об этом он заявил на «Прямой линии».

«Я сам смотрю со своими близкими малышами патриотические мультики и кино», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Так глава государства ответил на вопрос о ситуации с киноиндустрией в стране.

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Глава РФ Владимир Путин сообщил, что смотрит со своими близкими малышами патриотические мультфильмы и кино. Об этом он заявил на «Прямой линии». «Я сам смотрю со своими близкими малышами патриотические мультики и кино», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Так глава государства ответил на вопрос о ситуации с киноиндустрией в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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