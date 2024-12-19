19 декабря 2024

В Свердловской области рыбаки-любители на двоих наловили больше сотни рыб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки поймали 171 рыбу (архивное фото)
Рыбаки поймали 171 рыбу (архивное фото) Фото:

В Свердловской области за одну рыбалку мужчинам удалось выловить 171 рыбу на Озере Вашты (в городском округе Верхняя Пышма). Кадром этого улова они поделились в соцсетях.

«Сегодня отвели душу. Озеро Вашты. Погода терпимо, ближе к уезду поднялся неплохой такой ветерок. Итог на двоих 171 штучка. 140 шагов от берега, глубина метр», — рассказал мужчина в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Один из рыбаков отметил, что в качестве приманки использовали куриную кожу и сало. В комментариях свердловчане написали, что теперь тоже хотят побывать в этом рыбном месте.

В качестве приманки использовали куриную кожу и сало
В качестве приманки использовали куриную кожу и сало
Фото:

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В Свердловской области за одну рыбалку мужчинам удалось выловить 171 рыбу на Озере Вашты (в городском округе Верхняя Пышма). Кадром этого улова они поделились в соцсетях. «Сегодня отвели душу. Озеро Вашты. Погода терпимо, ближе к уезду поднялся неплохой такой ветерок. Итог на двоих 171 штучка. 140 шагов от берега, глубина метр», — рассказал мужчина в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Один из рыбаков отметил, что в качестве приманки использовали куриную кожу и сало. В комментариях свердловчане написали, что теперь тоже хотят побывать в этом рыбном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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