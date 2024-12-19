В Свердловской области за одну рыбалку мужчинам удалось выловить 171 рыбу на Озере Вашты (в городском округе Верхняя Пышма). Кадром этого улова они поделились в соцсетях.
«Сегодня отвели душу. Озеро Вашты. Погода терпимо, ближе к уезду поднялся неплохой такой ветерок. Итог на двоих 171 штучка. 140 шагов от берега, глубина метр», — рассказал мужчина в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Один из рыбаков отметил, что в качестве приманки использовали куриную кожу и сало. В комментариях свердловчане написали, что теперь тоже хотят побывать в этом рыбном месте.
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