Что известно о новом спикере думы Сургута Олейникове

Депутаты выбрали новым спикером думы Сургута (ХМАО) Александра Олейникова, почти 20 лет проработавшего в «Сургутнефтегазе». Что известно о его жизни и карьере — в материале URA.RU.
Биография
Олейников родился в марте 1982 года в Краснодарском крае. В 2004 окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». В 2023 году он прошел переобучение в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Мастер публичной политики — для руководителей».
Сразу же после университета Олейников перебрался в ХМАО и начал трудиться в «Сургутнефтегазе». С 2004 по 2015 год он работал на инженерных должностях. После этого занял должность начальника отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз», где и работает до сих пор.
Политическая карьера
Политическая карьера Олейникова началась в 2021 году, когда он только стал депутатом гордумы от партии «Единая Россия». Он практически сразу получил должность вице-спикера.
После отставки бывшего спикера думы Максима Слепова из-за участия в выборах на должность мэра Сургута, место председателя прочили двум депутатам — самому Олейникову, а также Михаилу Бехтину, который также является сотрудником «Сургутнефтегаза». Однако последний в итоге не прошел финальное согласование.
В итоге Олейников практически полгода проработал в статусе «и.о .» спикера думы и только сегодня — 20 декабря — был официально избран председателем. Несмотря на новый статус, Олейников, вероятно, не покинет должность в нефтяной компании и продолжит работать на неосвобожденной основе.
Личная жизнь
О личной жизни Олейникова известно немного. В открытых источниках указано, что он женат и воспитывает троих детей.
Ранее URA.RU писало, что новым спикером думы Сургута стал Олейников. За его кандидатуру проголосовали все присутствовавшие депутаты — 20 из 25 народных избранников.
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