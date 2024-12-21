ВСУ начали отводить силы из города Курахово (ДНР) в расположенное рядом село Дачное. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Враг начал постепенно отводить свои силы из Курахово в Дачное, возводя там укрепительные районы», — заявил Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинская армия в Курахово получила приказ держать позиции до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 января 2025 года. Военным ВСУ нужно «дотянуть любой ценой», хотя у них есть понимание, что долго они не продержатся.
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